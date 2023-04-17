Регионы отрабатывают технологии привлечения и развития ИТ-бизнеса

Курс на импортозамещение

В июле прошлого года эксперты Алтайского республиканского отделения «ОПОРЫ РОСИИ» организовали первую конференцию по информационным технологиям для представителей туристической отрасли республики. Специалисты по информационной безопасности и разработчики операционных систем совместно с представителями ФСТЭК России по СФО и Роскомнадзора РФ по Республике Алтай, сформировали порядок докладов для предпринимателей Алтая, интересующихся современными отечественными ИТ-решениями и возможностью их актуального применения.

В логике происходящих событий применение российских ИТ-разработок в бизнесе становится актуальным на всей территории страны, и Республика Алтай не является исключением!

— Российский ИТ-рынок за последние годы показал положительную динамику. Главными драйверами роста стали факторы, связанные с пандемией и с санкциями Запада. Наша страна столкнулась с колоссальным санкционным давлением, и требуются быстрые и эффективные решения для поддержки отечественного бизнеса. Мы видим, что правительством принимается ряд мер поддержки. Но и мы, как общественная организация, в сотрудничестве с партнерами будем способствовать развитию и объединению участников ИТ-сферы на площадке «ОПОРЫ РОССИИ», — говорит председатель Алтайского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Потапов.

По данным из различных источников, включая статистику Минцифры России, за 2022 год число кибератак на ИТ-инфраструктуру организаций, находящихся в российской юрисдикции, увеличилось многократно. Регистрируются попытки оказать такого рода воздействие не только на критически значимые объекты, но и на компании коммерческого сектора. Под особым вниманием злоумышленников бизнес, использующий персональные данные клиентов: финансовые организации, различные агрегаторы и службы доставки, предприятия туристической отрасли, транспортные компании и т.д. В большинстве случаев используются уязвимости в инфраструктуре, состоящей из иностранных компонентов и программного обеспечения. Не исключается и человеческий фактор, когда сотрудники компаний неосведомлены или невнимательны в своих действиях при работе в цифровом контуре организации. Так, отсутствие элементарного антивируса на рабочем месте, имеющем доступ в интернет, или беспечно открытое письмо в электронной почте могут стать причиной серьезных проблем. Но если с человеческим фактором возможно работать, информируя и повышая уровень цифровой гигиены, то обезопасить свой бизнес от целенаправленной активности подготовленных специалистов можно только комплексно.

— Импортозамещение, как в масштабах страны, так и локально — в коммерческих компаниях, позволит сократить не только риски внешнего вмешательства, но и повысит отказоустойчивость бизнеса. Использование программного обеспечения, которое гарантированно продолжит работу и не будет отключено от технической поддержки производителя, может быть только отечественным. В случаях, когда в компании развернута ИТ-инфраструктура с использованием ряда цифровых решений, важно внимание к каждому элементу, начиная с операционной системы и антивируса, — комментирует руководитель комитета по информационным технологиям АРО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Малеев. — Сегодня хорошие темпы набирают разработчики российского ПО, предлагая отечественные продукты, покрывающие практически все сегменты решения бизнес-задач: информационная безопасность, повышение эффективности бизнес-процессов, отказоустойчивость и т.д.

Комфортная среда

Как сделать так, чтобы республика была не только потребителем ИТ-решений? Как повысить привлекательность региона для самого современного бизнеса? Что должно произойти, чтобы ИТ-предприниматель пришел в Алтай?

«ОПОРА РОССИИ» на регулярной основе вовлечена в процесс формирования комфортной среды для малого и среднего предпринимательства. Эксперты в постоянном режиме ведут работу с представителями региональных органов исполнительной власти, принимая участие в общественных слушаниях предлагаемых изменений в нормативно-правовые акты, которые регулируют процессы, непосредственно затрагивающие права и деятельность предпринимателей. Существует возможность и подготовки инициатив, содержащих предложения, что напрямую улучшат состояние бизнес-среды в отрасли либо в регионе в целом. Важно, чтобы такие предложения были скоррелированы с действующим законодательством и не нарушали права других субъектов предпринимательства. Для изучения данного вопроса и проработки инициативы, направленной на улучшение условий предпринимательской деятельности ИТ-компаний, в АРО «ОПОРЫ РОССИИ» была сформирована группа, состоящая из экспертов по информационным технологиям и налогообложению. Коллеги организовали опросы ИТ-разработчиков, изучили опыт регионов Сибирского федерального округа, сверились с действующим законодательством, включая региональные законы, и провели анализ собранных данных.

— Современный предприниматель довольно щепетильно подходит к финансовой дисциплине в своей компании. Руководствуясь, как правило, принципом «сэкономленный рубль — заработанный рубль», что формирует устойчивое отношение «чем легче налоговое бремя — тем точнее возможно вести финансовое планирование», направляя денежные средства на развитие бизнеса, — рассуждает эксперт АРО «ОПОРЫ РОССИИ» Любовь Терентьева.

В настоящий момент группой экспертов исследован ряд документов республиканского значения, направленных на снижение налоговой ставки для предпринимателей по отдельным сферам и направлениям деятельности.

— Мы действительно наблюдаем развитие предпринимателей Республики Алтай, применяющих пониженную налоговую ставку, и делаем однозначный вывод, что аналогичный эффект возможен и для компаний ИТ-отрасли, применяющих УСН. А отчетные показатели регионов, уже применивших аналогичный подход, уверенно подтверждают такую логику, — подчеркивает эксперт АРО «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Казакова.

Снижение налогов

Стоит отметить, что Омская область, с 2020 года применяет подход по снижению налоговой ставки для предпринимателей на УСН (5% — доходы минус расходы, 1% — на доходы). Аналогичный подход был реализован в июне 2022 года в Новосибирской области. С 15 до 5% была снижена налоговая ставка для ИТ-компаний на УСН (доходы минус расходы). Коллеги из Новосибирска также настроены на положительный результат от принятых мер для бизнеса.

— Республика Алтай — самобытный регион, с массой особенностей и традиционно приоритетными направлениями предпринимательской активности. Проведя комплексный анализ, эксперты Алтайского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» пришли к выводам, что предпринятый подход по снижению ставки для предпринимателей ИТ-отрасли на УСН с 15 до 5% (доходы минус расходы) и с 6 до 1% (на доходы) в совокупности с другими положительными факторами, присутствующими в регионе, сможет сформировать привлекательную бизнес-среду для ведения высокотехнологичного бизнеса, — говорит Алексей Малеев.

Соответствующая инициатива с проработанными предложениями, включающая основания для применения вышеуказанного подхода, была подготовлена коллегами к октябрю 2022 года и представлена правительству Республики Алтай в рамках организованного в регионе форума «Неделя бизнеса-2022».

— Мы продолжим изучение факторов привлекающих представителей ИТ-бизнеса в Республику и будем обсуждать их с властями, чтобы делать наш регион более комфортным, — резюмирует Александр Потапов.

В настоящее время закон Республики Алтай от 07.11.2022 (№72-РЗ) предоставляет возможность аккредитованным ИТ-компаниям, ведущим деятельность на УСН, применять пониженные налоговые ставки в размере 5% и 1%, исходя из выбранной формы отчетности.