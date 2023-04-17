Избран глава Сузунского района Вячеслав Горшков

По итогам сессии совета депутатов Сузунского района, в которой приняли участие 28 депутатов из 32, главой района избран Вячеслав Горшков. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, предваряя еженедельное оперативное совещание. По словам губернатора, новый глава Сузунского района с сегодняшнего дня исполняет свои обязанности.

Вячеслав Горшков, имеет первый классный чин муниципальной службы – действительный муниципальный советник 3 класса, является кандидатом в мастера спорта по борьбе самбо. С 2009 по 2015 годы работал учителем истории и обществознания, затем директором в школе Татарска. В 2020 назначен первым заместителем главы администрации Татарского района, в феврале 2022 — первым заместителем главы администрации Сузунского района, говорится на сайте администрации.

Предыдущего главу Сузунского района Лилию Некрасову задержали 24 октября 2022 года по уголовному делу о фиктивном трудоустройстве в муниципальную структуру своего близкого родственника. В ноябре по итогам проверки реализации на территории Сузунского района программы «Чистая вода» в отношении Некрасовой было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Поводом для возбуждения дела стали нарушения , выявленные при строительстве канализационных сооружений.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд передано дело замглавы Краснозерского района, о предоставления многодетной семье аварийного жилья.