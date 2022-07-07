Главу Чемальского района будут судить за злоупотребление должностными полномочиями

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении главы Чемальского района Александра Алисова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает СУ СКР по Республике Алтай, Алисов, занимая должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, приобрел на средства, предназначенные для развития лесного хозяйства, два дорогостоящих автомобиля.

— В конце 2016 года Алисов дал незаконное указание автономному учреждению «Алтайская база авиационной охраны лесов Авиалесоохрана» о приобретении автомобиля «Toyota Land Cruiser – 200» стоимостью свыше 5 млн рублей. Этой машиной в дальнейшем пользовались должностные лица правительства Республики Алтай, — говорится в сообщении. — Чуть позже обвиняемый распорядился о приобретении подконтрольным Автономным учреждением Республики Алтай «Онгудай лес» для нужд должностных лиц правительства Республики Алтай автомобиля «Volkswagen Touareg» стоимостью порядка 2,8 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.