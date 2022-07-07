Более 180 иностранных компаний приостановили деятельность и поставки в Россию

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, по итогам I полугодия 2022 года на российский рынок вышли два иностранных бренда — моно-бутик Vilhelm Parfumerie (сегмент выше среднего) и магазин китайского спортивной одежды и обуви Li-Ning (средний). Это на 71% ниже показателя аналогичного периода 2021 года, когда в Россию пришли семь новых ретейлеров.

При этом более 10 международных компаний ушли из страны. В целом на сегодняшний день насчитывается более 180 компаний (включая онлайн-магазины, логистические и медиакомпании), объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территории России. Наибольшую долю в структуре профилей занимают бренды fashion-сегмента (19%), за ними следуют FMCG и автомобильные компании (по 12%), наименьшая часть приходится на продуктовый сектор, DIY, товары для дома и детей (по 1%).

— Иностранные компании, приостановившие деятельность на территории России, продолжат передачу бизнеса локальным игрокам или ряду стран, которые смогут продолжить развитие брендов в России. Причем стратегия будет различаться от случая к случаю: одни бренды продолжат продавать бизнес целиком или частично, другие же — временно передавать долю компании в доверительное управление местному менеджменту, — комментируют эксперты Knight Frank Russia. — Такие маневры позволят иностранным ретейлерам вновь вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате через какое-то время.

При этом было зафиксировано несколько повторных открытий ретейлеров после приостановки операционной деятельности под новым брендами: среди них — L’Occitane («Л’Окситан»), OBI («ОБИ»), McDonald’s ( «Вкусно – и точка» ), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «ХС» соответственно), CCC (Obuv), Mango.

Стоит отметить, что о планах выхода на российский рынок до конца года заявляют четыре турецких бренда: рестораны быстрого питания Chitir Chicken, Yesen Burger и Little Kitchen, а также сеть кофеен Arabica. В настоящее время переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут многие другие бренды из Турции, среди которых — крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Также выход на российский рынок сейчас обсуждают операторы из Казахстана и ОАЭ.

Три месяца отсрочки, о которых говорили уходящие из ТЦ западные бренды, почти прошли параллельного импорта и так называемый «валютный исход». Первое —новый закон, который подразумевает целый ряд нюансов, в том числе появление новых компаний-поставщиков, от которых будет зависеть наполнение и ассортимент магазинов, а также поставки товаров. Второе — переход к рублевым договорам практически в стопроцентном объеме, который начали рассматривать и обсуждать участники рынка совместно с государством на фоне нестабильного курса во избежание валютных рисков.

Международная независимая консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне в 1896 году. С 1996 года предоставляет агентские и консалтинговые услуге на рынке недвижимости России.

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