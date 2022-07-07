Михаила Космынина взяли под стражу

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска 7 июля избрана мера пресечения в отношении руководителя центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаила Космынина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.3 ст. 160 — мошенничество и растрата. Космынин заключен под стражу на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 27 августа. Постановление в силу не вступило.

Напомним, о том, что Михаил Космынин подозревается в мошенничестве и растрате на общую сумму более 78 млн рублей стало известно в начале недели.

Согласно данным следствия, Космынин направил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии МСП. Еще около 12 млн Михаил Космынин перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт. Кроме этого, с марта по август 2020 года он самовольно назначил себе премии на общую сумму более 386 тыс. рублей.

Центр «Мой бизнес» открылся в Новосибирске в сентябре 2020 года. Он разместился на площадях, арендованных в жилом комплексе «Флотилия» на улице Сибревкома, 9, недалеко от станции метро Октябрьская — около 2 тысяч кв.м.

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