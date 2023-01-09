Главу Томского района обвиняют в даче взятки экс-директору банка

Следственное управление СКР по Томской области завершило расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении главы Томского района, предпринимателя и директора регионального филиала одного из российских банков, сообщает пресс-служба ведомства.

— С 2016 года по 2017 год обвиняемые, являясь совладельцами коммерческой организации, занимающейся строительством домов, дали взятку в 3,7 млн рублей и 50 тыс. долларов, а также автомобиль Toyota Camry за 1,3 млн рублей директору томского филиала одного из российских банков, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Томской области.

По данным прокуратуры Томской области, банкир получил взятку за заключение двух мировых соглашений по делу о взыскании долга по кредиту со строительной организации взяткодателей.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Дела направили в Ленинский районный суд Томска.

По данным «Интерфакса», один из фигурантов являются глава Томского района Александр Терещенко и его партнер по бизнесу — бывший депутат Законодательной думы Томской области Сергей Агеев, который в 2021 году стал обвиняемым по делу о мошенничестве и незаконном хранении оружия. Третьим фигурантом является Игорь Шелевой, которого назначили директором Томского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в 2015 году. В 2020 году он получил условный срок по делу о злоупотреблении полномочиями.