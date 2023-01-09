Загрузка новой электрички Новосибирск–Татарская оказалась 130%

— Недавно запущенное направление электрички Новосибирск–Татарская оказалось очень востребовано. Мы запустили на этом направлении новую 8-вагонную электричку, но после Рождества пришлось запускать старую 10-вагонную, чтобы вывезти всех пассажиров. Вчера 10-вагонка на расстоянии Новосибирск–Чулым была загружена на 130% вместимости, — сообщил на оперативном совещании министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, чтобы удовлетворить спрос, в будние дни по маршруту будет работать 8-вагонная электричка, а в выходные — 10-вагонная.

— К концу второго квартала мы ожидаем новый 10-вагонный состав, который мы запустим на этот маршруте, — добавил Костылевский.

Губернатор области Андрей Травников рекомендовал АО «Экспресс-пригород», Минтрансу и главам районов откорректировать движение электричек и согласовать расписание с движением местных автобусов для удобства пассажиров.

— Главная задача: обеспечить баланс и доступность межрайонных больниц в Татарске и Барабинске, а также доступность Новосибирска, — добавил он.

Напомним, электропоезд Новосибирск–Татарская запустили в середине декабря 2022 года. Он ходит ежедневно, время в пути составляет 6 часов 18 минут в восточном направлении и 6 часов 26 минут — в западном. До его запуска из Татарской в Новосибирск на пригородных поездах можно было доехать только с пересадкой в Барабинске, время стыковки составляло в одном направлении 46 минут, в другом — более 6 часов.

В Минтрансе прогнозировали, что сообщение ближайших муниципальных образований по маршруту Новосибирск–Татарская–Карасук (Северное, Кыштовка, Венгерово, Усть-Тарка, Довольное, Здвинск, Куйбышев), а также находящихся непосредственно на маршруте (Убинское, Барабинск, Чаны, Татарск, Чистоозерное, Купино, Баган, Карасук) постепенно с автомобильного транспорта в полном объеме перейдет на железнодорожный по причине значительного снижения стоимости проезда (до 63%), сокращения времени в пути и повышения уровня комфорта.

Ранее редакция сообщала, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево.