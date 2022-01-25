Главу Усть-Таркского сельсовета оштрафовали за нецелевое использование земли

Татарский районный суд вынес приговор в отношении главы Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области Виктора Шушканова за совершение преступления, предусмотренного ст. 293 ч. 1 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, если это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства), говорится на сайте суда.

Как установлено судом, глава администрации, достоверно зная о том, что земельный участок площадью 35797 кв.м., расположенный по адресу: Новосибирская область, Усть-Таркский район, земли Усть-Таркского сельсовета за чертой населенного пункта, имеющий кадастровый номер 54:26:040501:590, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, на котором разрешено возведение строений только в соответствии с целевым назначением земельного участка, заключил муниципальные контракты на строительство на указанном земельном участке площадки временного накопления твердых коммунальных отходов. Кроме того, чиновник произвел полную оплату предусмотренных условиями контрактов работ.

По версии суда, это повлекло за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, полномочий органа местного самоуправления администрации Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществление мероприятий по охране их жизни и здоровья людей территории поселения. Возведенная в соответствии с условиями вышеуказанных муниципальных контрактов площадка временного накопления твердых коммунальных отходов не введена в эксплуатацию и не эксплуатируется ввиду невозможности её эксплуатации, так земли сельскохозяйственного назначения не предназначены для возведения и эксплуатации подобных объектов.

Судом Шушканову В.В. было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.