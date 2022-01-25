ДОМ.РФ и «Абсолют Банк» выпустят ипотечные облигации на 100 млрд рублей

ДОМ.РФ и «Абсолют Банк» договорились о выпуске ипотечных облигаций в объеме до 100 млрд рублей. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко и председатель правления «Абсолют Банка» Татьяна Ушкова. Документ предусматривает сотрудничество по секьюритизации ипотечного портфеля «Абсолют Банка» в ближайшие 3 года. Стороны также нацелены на совместную работу по стандартизации и цифровизации рынка ипотечного кредитования и развитию рынка ипотечных облигаций.

Дебютная сделка по секьюритизации ипотечных кредитов «Абсолют Банка» по стандартам ДОМ.РФ была реализована в декабре 2021 года. Объем выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ составил 10 млрд рублей, а ставка купона — 7,8% годовых.

— «Абсолют Банк» является важным участником рынка ипотечного кредитования и обладает большим опытом ипотечной секьюритизации. Мы приветствуем принятое банком стратегическое решение о дальнейшем развитии секьюритизации ипотеки на платформе ДОМ.РФ и планируем продолжать совместную работу на рынке ИЦБ, —комментирует Александр Гарифулин.

Татьяна Ушкова добавила, что подписание меморандума о сотрудничестве является для банка еще одним шагом по развитию стратегического сотрудничества с ДОМ.РФ.

— Мы закрыли первую сделку с ДОМ.РФ в декабре 2021 года и планируем продолжить реализацию таких сделок в дальнейшем. Ипотечные облигации, выпускаемые в рамках программы ДОМ.РФ, дополнят линейку уже используемых банком финансовых инструментов, — прокомментировала Татьяна Ушкова.

АО «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России. Создан в 1997 году под названием «Агентство ипотечного жилищного кредитования» постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций ДОМ.РФ принадлежат государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).