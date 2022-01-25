Лыжная база в Заельцовском районе Новосибирска отойдет частнику

В настоящее время городское руководство Новосибирска изучает варианты реконструкции территории стадиона «Красное знамя» с лыжной базой в рамках муниципально-частного партнерства или концессионного соглашения. Об этом вице-мэр Анна Терешкова доложила в рамках оперативного совещания при главе города.
— Наша лыжная база, которая занимает 1000 кв. м, нуждается в реконструкции, — сообщает вице-мэр. — К сожалению, у нас на это нет денег. Но нами разработан проект реконструкции. Также мы ищем возможность частно-государственного партнерства, концессии именно для развития лыжной базы. Эти проекты нами сейчас дорабатываются, в ближайшее время будут представлены
— Разные суждения приходится читать, — говорит мэр. — Фантазия у некоторых очень богатая. В генплане назначение закреплено, никаких изменений не предполагается. Поручаю департаменту спорта и департаменту строительства продолжать искать варианты частно-муниципального партнерства, чтобы привлечь бизнес, но только для того, чтобы благоустраивать спортивный объект. Мы должны сохранить и спортивную площадку, открытый стадион в том виде, в каком он есть, может, даже улучшить, благоустроить все лыжные трассы, чтобы они отвечали определенным требованиям, если не мирового, то по крайней мере российского уровня.
По информации мэрии Новосибирска, данная лыжная база построена в 1978 году. В 2012 году перешла на баланс школы зимних видов спорта. В настоящее время там обучаются более 200 спортсменов, тренируются более 20 членов сборной Новосибирской области по лыжным гонкам. До пандемии только в открытии лыжного сезона на базе принимали участие до 10 тысяч человек, в сезон через базу проходило около 100 тысяч человек.
Напомним, вчера появилась информация о том, что в регионе пройдет проверка концессий, заключенных по инициативе инвесторов. Участники рынка не исключают, что речь, скорее всего, пройдет о проверке муниципальных концессий. Кроме того, в 2022 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области запланировала изучить практику заключения и реализации концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальных образованиях Новосибирской области.
Фото редакции
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