Лыжная база в Заельцовском районе Новосибирска отойдет частнику

В настоящее время городское руководство Новосибирска изучает варианты реконструкции территории стадиона «Красное знамя» с лыжной базой в рамках муниципально-частного партнерства или концессионного соглашения. Об этом вице-мэр Анна Терешкова доложила в рамках оперативного совещания при главе города.

— Наша лыжная база, которая занимает 1000 кв. м, нуждается в реконструкции, — сообщает вице-мэр. — К сожалению, у нас на это нет денег. Но нами разработан проект реконструкции. Также мы ищем возможность частно-государственного партнерства, концессии именно для развития лыжной базы. Эти проекты нами сейчас дорабатываются, в ближайшее время будут представлены

— Разные суждения приходится читать, — говорит мэр. — Фантазия у некоторых очень богатая. В генплане назначение закреплено, никаких изменений не предполагается. Поручаю департаменту спорта и департаменту строительства продолжать искать варианты частно-муниципального партнерства, чтобы привлечь бизнес, но только для того, чтобы благоустраивать спортивный объект. Мы должны сохранить и спортивную площадку, открытый стадион в том виде, в каком он есть, может, даже улучшить, благоустроить все лыжные трассы, чтобы они отвечали определенным требованиям, если не мирового, то по крайней мере российского уровня.

При этом в городском руководстве уверяют, что. Соответствующую информацию мэр Новосибирска поручил главе Центрального округа Сергею Канунникову донести до жителей прилегающих территорий и депутатов горсовета и Заксобрания, на округе которых база расположена. Поводом для этого послужил ряд публикаций в СМИ и соцсетях о возможной жилой застройке территории. В то же время

По информации мэрии Новосибирска, данная лыжная база построена в 1978 году. В 2012 году перешла на баланс школы зимних видов спорта. В настоящее время там обучаются более 200 спортсменов, тренируются более 20 членов сборной Новосибирской области по лыжным гонкам. До пандемии только в открытии лыжного сезона на базе принимали участие до 10 тысяч человек, в сезон через базу проходило около 100 тысяч человек.

Напомним, вчера появилась информация о том, что в регионе пройдет проверка концессий, заключенных по инициативе инвесторов. Участники рынка не исключают, что речь, скорее всего, пройдет о проверке муниципальных концессий. Кроме того, в 2022 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области запланировала изучить практику заключения и реализации концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальных образованиях Новосибирской области.