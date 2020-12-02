Главы минпромторга и минэкономразвития Новосибирской области примут участие в онлайн-встрече «Бизнес и власть: честный разговор»

На встрече вы узнаете, как поддерживается малый и средний бизнес в Новосибирской области на уровне власти и на что могут претендовать предприниматели.

Участники встречи:

Гончаров Андрей Александрович — министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Решетников Лев Николаевич — министр экономического развития Новосибирской области. Космынин Михаил Викторович — директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». Бурковская Наталья — директор по персоналу и организационному развитию ООО Аванти (Ascania). Фасилитатор, модератор, бизнес-тренер, эксперт в области управления.

Зарегистрироваться на встречу можно на онлайн-платформе, где пройдет мероприятие: https://seminar.charisma.ru/razgovor_7

Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.

Телефон горячей линии поддержки предпринимателей 8-800-600-3407

Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области)

Исполнитель проекта: Общество с ограниченной ответственностью Центр «Харизма» Нелли Власовой (Центр бизнес-мастерства Харизма)

Фото предоставлено организаторами

Возраст 18+