Главы минпромторга и минэкономразвития Новосибирской области примут участие в онлайн-встрече «Бизнес и власть: честный разговор»

На встрече вы узнаете, как поддерживается малый и средний бизнес в Новосибирской области на уровне власти и на что могут претендовать предприниматели.
Участники встречи:
Зарегистрироваться на встречу можно на онлайн-платформе, где пройдет мероприятие: https://seminar.charisma.ru/razgovor_7
Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.
Телефон горячей линии поддержки предпринимателей 8-800-600-3407
Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области)
Исполнитель проекта: Общество с ограниченной ответственностью Центр «Харизма» Нелли Власовой (Центр бизнес-мастерства Харизма)
Фото предоставлено организаторами
Возраст 18+
Популярное с сайта