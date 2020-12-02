При ЦКП «СКИФ» будут созданы научный и ускорительный комитеты

В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) прошло очередное заседание научно-координационного совета Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (НКС ЦКП «СКИФ»), сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН. По итогам мероприятия члены НКС рекомендовали создание научного и ускорительного комитетов при ЦКП «СКИФ». Отмечается, что в подобные комитеты входят признанные мировые эксперты, задача которых – консультировать руководителей проекта при научно-техническом проектировании и эксплуатации будущего исследовательского объекта.

— Мировая практика предполагает создание при проектах класса мегасайенс, таких как ЦКП «СКИФ», специальных комитетов – ускорительного и научного, — пояснил руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ», заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Евгений Левичев. – В рамках международной конференции Synchrotron and Free electron laser Radiation, прошедшей в июле 2020 г., мы пригласили группу экспертов высокого класса, для которых в последний день SFR-2020 организовали сессию по ЦКП «СКИФ». На сессии мы представили ряд обзорных докладов по статусу проекта, созданию ускорителя, сверхпроводящих вигглеров и ондуляторов, пользовательских станций и инженерной инфраструктуры. После этого международные специалисты дали экспертную оценку проекту по ускорительной и научной части.

Предполагается, что в ускорительную группу экспертов войдет консультант проектов MAX IV (Швеция) и ESRF (Франция) профессор Дитер Айнфельд, директор ускорительного комплекса синхротрона MAX IV Педро Таварис, один из создателей источника СИ «КИСИ-Курчатов» (НИЦ «Курчатовский институт») доктор физико-математических наук Владимир Корчуганов и др.

— Эксперты отметили, что в силу сжатых сроков реализации, очень важна правильная структура управления проектом, четкое планирование, – уточнил детали Евгений Левичев. — Также необходимо как можно раньше начать формировать «команду эксплуатации», которая будет участвовать в создании и запуске комплекса, и в дальнейшем работать на нем. Также эксперты отметили, что полезным будет установить кооперацию с зарубежными партнерами по изготовлению некоторых компонентов для ЦКП «СКИФ».

По словам помощника директора ИЯФ СО РАН по перспективным проектам, кандидата физико-математических наук Якова Ракшуна, также на SFR-2020 эксперты дали свою оценку проектам экспериментальных станций ЦКП «СКИФ».

— Эксперты отметили удачный выбор первых шести экспериментальных станций, рекомендовали четче выделить направления исследований, в которых предложенные решения позволят достичь мирового лидерства, и настоятельно советовали организовать рабочие группы по каждой экспериментальной станции, — пояснил Яков Ракшун.

Отмечается, что общей рекомендацией по ускорительному и пользовательскому направлениям было создание локальных, то есть собирающихся в Новосибирске, комитетов, которые с определенной периодичностью будут осуществлять международную экспертизу. Решение об их создании и было одобрено на заседании НКС ЦКП «СКИФ», прошедшем в ИЯФ СО РАН.

Фото предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН