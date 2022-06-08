Глобальная проблема мусора

Количество отходов на Земле стремительно растет, а большие площади превращаются в свалки. Вопрос переработки мусора стоит очень остро.

Чем активнее человек занимается хозяйственной деятельностью, тем больше отходов накапливается. В 21 столетии эта проблема приобрела глобальный характер.

Вывоз мусора следует доверять надежной компании, такой как ООО Транстехресурс Мытищи. Профессионалы позаботятся о правильной утилизации бытовых отходов.

Какими бывают отходы

До девятнадцатого столетия мусора было не так много, что объяснялось использованием людьми преимущественно натуральных материалов, быстро разлагавшихся и не наносивших урона природе.

В девятнадцатом веке начала резко развиваться промышленность, а на земном шаре скапливаться отходы искусственного происхождения, разложение которых занимает более века. Это пагубно влияет на окружающую среду. Отходы принято классифицировать на несколько разновидностей, они бывают:

бытовыми;

промышленными;

сельскохозяйственными.

Бытовые возникают в результате осуществления домашней деятельности, к ним относят органику, стеклу. На них приходится большой процент замусоренности.

Наибольшую опасность представляют отходы промышленного типа, они сильнее всего загрязняют атмосферу.

К сельскохозяйственным причисляют древесную стружку, отходы, образующиеся при занятии животноводством и растениеводством. Они подлежат вторичному применению с переработкой.

Сколько времени занимает разложение

Время разложения отходов разнится и зависит от их происхождения. В одном случае требуется несколько дней, а в другом десятки тысяч лет. Особенно опасен для окружающей среды пластик. Срок его разложения составляет от 1 тысячи лет.

Обычная бумага с картоном сгнивает за 3 месяца, печатная – за 3 года. Разложение аккумуляторов длится до 100 лет, полиэтиленовых пакетов до 200 лет. Подгузники разлагаются примерно 500 лет, как и изделия из алюминия.

Основная проблема мусора связана с его количеством. Отходов так много, что люди не справляются с их переработкой. Эта проблема актуальна не только для России, но и для развитых европейских государств. Особенно страдает Тихий Океан. Каждый год в воду попадает до 9 миллионов тонн пластиковых отходов. Бутылки с пакетами прибивают к побережью в огромных количествах.

Горы мусора приводят к массовой гибели водных обитателей, в океаны и моря попадают токсины – проблема стала массовой, поэтому она требует срочного решения. Мусорные острова в акватории Тихого океана продолжаются множиться.

В РФ отсутствует отлаженная технология сбора и утилизации мусора – свалки занимают огромные площади. А есть еще несанкционированные полигоны с отходами, которые образуются за чертой городов и в парковых зонах. На многих улицах отсутствуют урны, поэтому мусор валяется где попало.

От свалок идеи неприятный запах, они привлекают множество птиц, питающихся отбросами. Проблему можно решить за счет экологичных методик утилизации мусора. Если ничего не предпринимать, урон для окружающей среды станет еще больше.

Разложение мусора, который хранится на полигонах, происходит постепенно под влиянием прямого солнца. В ходе этого процесса в окружающей среде происходит накопление метана, углекислого газа, фильтрата. Токсины проникают в воздух, землю и воду. По этой причине у многих людей возникают проблемы с дыханием, развиваются хронические болезни.

Выделяющийся при разложении отходов угарный газ с метаном вносят свою лепту в накопление парникового эффекта. Это главная причина ежегодного повышения температуры воздуха, влекущего за собой глобальное потепление.

Мусор, который разлагается на протяжении сотен лет, занимает большие полезные площади. Обычное сжигание неорганических отходов не допускается. Если так поступить, вредные продукты горения окажутся в воздухе.

Мусорные отходы представляют угрозу и для людей, и для живых существ. Токсины проникают в пищу с водой, провоцируя серьезные интоксикации. Множество птиц попадают в ловушку целлофановых пакетов, и лишаются возможности взлететь.

Стихийные свалки нередко образуются рядом с лесами, граничащими с большими городами. Скопления мусора наблюдаются в парках и на территориях, прилегающих к жилым комплексам. Площади, которые занимают официальные мусорные полигоны, сопоставимы по размеру с Подмосковьем. Эти пространства можно эксплуатировать более рационально.

Самый правильный метод утилизации отходов заключается в заключении договора с компанией, предоставляющей подобную услугу. Над решением эко проблемы работает множество государств. Один из способов предполагает раздельный сбор мусора и его сортировку, отказ от захоронения и сжигания отходов.