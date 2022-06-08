История компании Microlife

Основанное в 1981 году предприятие стало первым разработчиком цифрового клинического термометра, не содержащего ртути. Новый измерительный прибор стал успешным началом для дальнейшего развития предприятия. В прошлом 2021 году компания отметила свой 40-летний юбилей.

Предложения Microlife

Изобретение цифрового прибора для измерения температуры обусловило продолжение исследований в области диагностических технологий. Со временем электронный термометр Микролайф дополнили инфракрасные модели и бесконтактные Smart-аппараты с мгновенной передачей данных на смартфон. Основные достоинства новых устройств – высокая точность и сверхбыстрое измерение, длящееся всего 1–3 секунды. Помимо этого, компания производит приборы для:

измерения артериального давления – тономеры;

контроля уровня глюкозы в крови – глюкометры;

тепловой терапии – гибкие электрические грелки;

респираторного ухода – небулайзеры, пульсоксиметры, пикфлоуметры;

измерения массы тела – электронные весы;

периода грудного вскармливания – ручные и электрические молокоотсосы.

Ассортимент Microlife в большей степени ориентирован на домашнее применение. Простые в пользовании приборы позволяют самостоятельно измерять параметры и проводить процедуры. Для медицинских учреждений компания предлагает устройства для профессионального скрининга сердечно-сосудистых рисков.

Почему Microlife всемирно известна

Причины всемирного признания Microlife вполне закономерны. Компания производит точные, надежные и одновременно простые для обычного пользователя приборы. При этом предлагаются разные по своей конструкции устройства. Например, для измерения давления можно приобрести ручной тонометр Микролайф, полуавтомат или полностью автоматический аппарат. Выбор небулайзеров для ингаляций еще более разнообразен. Модели отличаются комплектностью, режимами, функциями, возрастным контингентом, для которого они предназначены.

Подтверждением эффективности приборов Microlife служат клинические исследования с положительными рекомендациями специалистов. Кроме этого, высокая точность тонометров подтверждается результатами тестирования, проводимого Европейским и Британским обществами гипертонии.

Сочетание надежности, точности измерений, простого применения аппаратов Microlife послужили ключевыми причинами всемирного признания швейцарской компании.