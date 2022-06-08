Рекламодателям

История компании Microlife

  • 08/06/2022, 17:06
Швейцарская компания Microlife – известный производитель медицинских аппаратов для диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

Основанное в 1981 году предприятие стало первым разработчиком цифрового клинического термометра, не содержащего ртути. Новый измерительный прибор стал успешным началом для дальнейшего развития предприятия. В прошлом 2021 году компания отметила свой 40-летний юбилей.

Предложения Microlife

Изобретение цифрового прибора для измерения температуры обусловило продолжение исследований в области диагностических технологий. Со временем электронный термометр Микролайф дополнили инфракрасные модели и бесконтактные Smart-аппараты с мгновенной передачей данных на смартфон. Основные достоинства новых устройств – высокая точность и сверхбыстрое измерение, длящееся всего 1–3 секунды. Помимо этого, компания производит приборы для:

  • измерения артериального давления – тономеры;
  • контроля уровня глюкозы в крови – глюкометры;
  • тепловой терапии – гибкие электрические грелки;
  • респираторного ухода – небулайзеры, пульсоксиметры, пикфлоуметры;
  • измерения массы тела – электронные весы;
  • периода грудного вскармливания – ручные и электрические молокоотсосы.

Ассортимент Microlife в большей степени ориентирован на домашнее применение. Простые в пользовании приборы позволяют самостоятельно измерять параметры и проводить процедуры. Для медицинских учреждений компания предлагает устройства для профессионального скрининга сердечно-сосудистых рисков.

Почему Microlife всемирно известна

Причины всемирного признания Microlife вполне закономерны. Компания производит точные, надежные и одновременно простые для обычного пользователя приборы. При этом предлагаются разные по своей конструкции устройства. Например, для измерения давления можно приобрести ручной тонометр Микролайф, полуавтомат или полностью автоматический аппарат. Выбор небулайзеров для ингаляций еще более разнообразен. Модели отличаются комплектностью, режимами, функциями, возрастным контингентом, для которого они предназначены.

Подтверждением эффективности приборов Microlife служат клинические исследования с положительными рекомендациями специалистов. Кроме этого, высокая точность тонометров подтверждается результатами тестирования, проводимого Европейским и Британским обществами гипертонии.

Сочетание надежности, точности измерений, простого применения аппаратов Microlife послужили ключевыми причинами всемирного признания швейцарской компании.

Фото с сайта Microlife

400

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

Бездомным животным в Новосибирске обещают гостиницу и хоспис

08/06/2022, 18:32

Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно 15 июня

08/06/2022, 17:12

Госэкспертиза согласовала документы для установки стелы на площади Калинина

08/06/2022, 16:39

«Вектор» готов отправить в страны СНГ тесты для выявления оспы обезьян

08/06/2022, 16:26
Популярное

Мошенники, похищающие деньги со счетов граждан, совершенствуют методы обмана

08/06/2022, 15:28

Законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ рассмотрят в Госдуме

08/06/2022, 13:06

Дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно

08/06/2022, 10:07
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

ВТБ дарит месяц без брокерских комиссий и 20%-ю скидку на год вернувшимся клиентам

08/06/2022, 15:54

Молодёжь – будущее России: об историях успеха молодых сибиряков в номинации «Молодая Сибирь»

08/06/2022, 12:05

Банк «Левобережный» выдает кредиты под 6,9% годовых без подтверждения дохода

07/06/2022, 17:09

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска