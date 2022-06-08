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Госэкспертиза согласовала документы для установки стелы на площади Калинина

  • 08/06/2022, 16:39
Автор:
новости Новосибирска
Ее открытие по-прежнему запланировано на 3 ноября.

Проектно-сметная документация установки стелы «Город трудовой доблести» на площади имени Калинина прошла экспертизу в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза», сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска. Напомним, сегодня в СМИ города прошла информация о том, что ПСД не была согласована. Эта информация опровергалась в телеграм-канале мэрии.

 

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— Подготовлен и утвержден график работ. Мероприятия по реализации установки стелы будут выполняться МП «Метро Мир». В 2022 году проведут работы по установке стелы, реконструкции контактной и осветительной сети внутреннего кольца и асфальтированию площади Калинина. Заказчик — МКУ «Управление дорожного строительства» мэрии города Новосибирска, — пояснили в пресс-центре муниципалитета.

В этом году планируется выполнить следующие работы:

— конкурсные процедуры — с 1 по 14 июня;

— заказ и изготовление стелы — до 1 августа;

— усиление существующего фундамента — до 15 июля;

— монтаж стелы — до 30 сентября;

— монтаж видеоэкрана — до 30 сентября;

— устройство тротуаров с плиточным покрытием — до 10 октября;

— устройство проезда из асфальтобетонного покрытия — до 10 октября;

— пусконаладочные работы — до 31 октября.

Часть мероприятий по установке стелы стартуют с середины июня, часть работ начнется в июле-августе. Монтаж стелы планируется начать в первой декаде июля. К устройству проезда из асфальтобетонного покрытия приступят в сентябре. Пусконаладочные работы, монтаж малых архитектурных форм начнут 1 октября.

Торжественное открытие объекта организует департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 3 ноября 2022 года.

По информации мэрии Новосибирска, стела будет выполнена в виде четырехгранного штыка высотой 30,8 м. Две грани сооружения украсят изображения тружеников военных лет, взятые из архивов Музея Новосибирска. Две другие грани будут выполнены из молочного стекла и снабжены внутренней подсветкой. На них нанесут текст указа президента РФ и герб города Новосибирска. Стела будет опоясана светодиодным экраном площадью почти 80 кв. м, который изготовит новосибирская компания. На экране станут транслировать видеоматериалы, связанные с темой трудовой доблести города.

Общая стоимость проекта благоустройства площади оценивается предварительно в 200 млн руб.

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Напомним, что параллельно со строительством стелы и благоустройством площади Калинина в городе идет ликвидация нестационарных торговых объектов. Эта ситуация стала причиной встречи представителей муниципалитета и предпринимателей на минувшей неделе. Не смотря на мораторий на демонтаж, киоскеры начали получать уведомления о сносе своих объектов.

 

Ранее редакция сообщала, что инвестдоговоры на размещение остановок в Новосибирске могут пересмотреть. 

Иллюстрация из макета проекта

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Рубрики : Власть История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : история город благоустройство


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