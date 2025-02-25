«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость

В Ярославле гостья из ближнего зарубежья, работающая в такси, врезалась в машину другой автоледи, после чего пыталась скрыться с места ДТП. Однако пострадавшая в аварии женщина лишила её этой возможности, догнав и преградив путь.

Виновницей дорожного происшествия оказалась гражданка Таджикистана по имени Дилдора. Она буквально молила владелицу «подбитой» машины не вызывать ГАИ и предлагала «договориться», якобы она оплатит ущерб без оформления.

По своей простоте душевной Марта (так зовут пострадавшую — прим. Редакции) поверила таджичке, но всё же решила подстраховаться и зафиксировать на фото и видео обещания виновницы ДТП. Как позже выяснилось — не зря. Уже на следующий день Дилдора перестала выходить на связь.

— Я написала ей сообщение 8 января и сказала, что буду составлять страховой европротокол в одностороннем порядке, в котором укажу, что она скрылась с места ДТП. Она начала нервничать и возмущаться. Начала оскорблять, говорить, что русские — глупый народ. Еще в момент аварии я заметила её неадекватное поведение, как будто она была под какими-то веществами, — рассказывает Марта.

Женщина написала заявление в ГАИ, но ответа пока не получила.

Кроме того, выяснилось, что у виновницы аварии фальшивый страховой полис.

— Я обратилась в страховую компанию, где мне сказали, что её полис — подделка и что по этому вопросу нужно обращаться в полицию. Мол пусть правоохранители проверят вообще все её документы, — говорит пострадавшая женщина.

Однако в полиции, по словам Марты, её заверили, что «за мошенничество в данной ситуации не привлечь». И это при том, что легальность нахождения самой Дилдоры в России оказалась под вопросом.

Осознав, что помогать правоохранительные органы ей не собираются, Марта обратилась за помощью в Русскую Общину.

— Мигрант, плохо говорящая по-русски, да ещё и с недействительными документами, работает в ярославском такси. И даже не несёт за это никакой ответственности! А сколько таких «Дилдор» ещё на наших дорогах?, — прокомментировали дружинники.

Ярославские общественники взяли пострадавшую под юридическую защиту и попросили компетентные органы обратить внимание на ситуацию.

Ранее редакция сообщала об инциденте с участием таксиста-мигранта, который избил пассажиров из-за отказа оплатить поездку наличными. «Наказать» несговорчивых мужчин водитель решил бейсбольной битой. Сейчас один из пострадавших с пробитой головой находится в больнице, а сам агрессор задержан полицейскими.