Производство сверхлегких конструкций для летательных аппаратов запустили в НСО

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев 25 февраля посетил малую инновационную фирму– резидента Академпарка. Компания занимается передовыми инженерными решениями в сфере композитных материалов. Специалисты продемонстрировали Васильеву основные проекты, получившие поддержку от регионального правительства.

Министр отметил, что представленные разработки полностью соответствуют задачам национальных проектов «Новые материалы и химия» и «Беспилотные авиационные системы». По его словам, региональное правительство видит в малых инновационных компаниях движущую силу для достижения технологической независимости. Развитие инфраструктуры Академпарка, увеличение его площади почти вдвое, предоставление доступа к современным лабораториям и субсидирование трансфера технологий – это системные меры, направленные на ускорение вывода инноваций на рынок.

Особое внимание во время визита было уделено планам развития компании, в частности, строительству нового производственного корпуса площадью 1,5 тыс. кв. м в поселке Ложок, что позволит расширить ассортимент продукции для авиационной промышленности. Общая стоимость проекта расширения инфраструктуры Академпарка превышает 8 млрд рублей, включая более 3 млрд рублей бюджетных инвестиций.

Производственная площадка, занимающая около 1000 квадратных метров, оснащена современным оборудованием и обеспечивает полный цикл изготовления передовой продукции: от разработки цифровых моделей и создания прототипов до крупносерийного выпуска. Компания успешно разрабатывает конкурентоспособные винты и лопасти для дронов, а также производит ультралегкие горные лыжи и сноуборды из запатентованного сферопластика, используемые российскими молодежными сборными.

Выпускаемые предприятием углепластиковые протезы стоп предоставляют пациентам доступ к отечественным аналогам импортных ортопедических изделий. Локализация производства модельного пластика и клеев до 95% уменьшает зависимость российских предприятий от зарубежных поставок.

Благодаря поддержке СиббиоНОЦ и субсидированию НИОКР, ускорено внедрение инновационных медицинских и промышленных решений. В 2024 году министерство науки и инновационной политики поддержало 47 инновационных проектов на общую сумму около 150 миллионов рублей. Как отметил генеральный директор компании Виталий Лосев, цель предприятия – не просто импортозамещение, а создание продуктов, превосходящих иностранные аналоги по качеству и доступных по цене. Новый цех позволит наладить выпуск материалов из сложных композитов для авиационной отрасли, в частности, для изготовления конструкций дронов и, в перспективе, аэротакси.