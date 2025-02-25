Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске

В Новосибирске 19 февраля избили 14-летнего Алексея*. По словам автора поста, в соцсетях, подросток шёл с занятий и встретил сверстников из своей школы, которые напали на него. Юношу отправили в больницу с компрессионным переломом трёх позвонков, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами головы, переломом носа и химическим ожогом глаз.

В сообщении говорится, что нападавшие — члены банды, которые терроризируют других учеников школы. Утверждается, что они уже неоднократно применяли силу к своим одноклассникам.

Директор школы № 170 Николай Узких поделился подробностями случившегося. Он рассказал, что о конфликте руководство школы узнало только на следующий день, когда к ним пришли отец пострадавшего ребёнка и родители нападавших.

— Драка между детьми произошла после занятий, не на территории школы. Дети хотели разобраться с Алексеем из-за того, что он разослал ученикам фотографию другого подростка неприличного содержания. Друзья решили заступиться за товарища и вместе с ним назначили встречу Алексею, — рассказывает Горсайту Николай Узких.

Он сказал, что парни уверяют, что не хотели начинать драку. Они не ожидали, что конфликт может привести к таким последствиям.

— Отец пострадавшего ребёнка понимает, что мальчишки переборщили. Он признал, что его сын брызнул в тех учеников баллончиком, а они разозлились на это и распустили руки. Панику мамы пострадавшего тоже понять можно. Она требует, чтобы обидчиков её сына наказали. Вины ребят никто не отрицает, но и её сын не белый и пушистый оказался, — отмечает Николай Узких.

Он также сообщил, что ребёнок, чью фотографию распространяли, не хочет возвращаться к учёбе. Кроме того, двое школьников подали заявление на заочное обучение, а один ушёл на больничный.

Для расследования инцидента создана комиссия. К работе подключились сотрудники органов по делам несовершеннолетних, полиции и департамента образования. Уже проведены допросы всех участников конфликта. Теперь остаётся только ждать решения компетентных органов.

Клинический психолог Алёна Гаврилова заявила, что распространение интимных фотографий — это форма кибербуллинга. Она отметила, что конфликт между учениками может повлечь за собой целый спектр эмоциональных проблем у подростков. По словам психолога, родители должны объяснить детям, насколько серьёзным было происшествие и какими могут быть последствия.

Ранее редакция сообщала о том, что толпа подростков насмерть забила русского мальчика в одной из школ Кыргызстана. Причиной конфликта между старшеклассниками стала симпатия к России.

*имя изменено из этических соображений