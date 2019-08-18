В области появится центр региональных компетенций

До 1 сентября Новосибирская область должна подготовить пакет документов для участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

— В рамках нацпроекта будут усилены меры господдержки компаниям, которые будут участвовать в повышении производительности труда. Центр компетенций будут проводить аудит заинтересованных компаний и давать рекомендации о том, как повысить производительность, — добавил Решетников.

Объем федеральных средств, которые область может получить в рамках этого нацпроекта, чиновник не озвучил, но отметил, что финансирование будет осуществляться на паритетной основе: 50%\50% из областного и федерального бюджетов.

На реализацию 12 национальных проектов Российской Федерации в Новосибирской области в 2019 году будет направлено более 25 млрд рублей, из этих средств более половины составят средства регионального бюджета. До 2021 года в регион для реализации нацпроектов планируется направить порядка 64 млрд рублей. Региональным проектным офисом Новосибирской области утверждено 54 региональных проекта, заключено 46 соглашений о реализации федеральных проектов, входящих в нацпроекты, на территории региона.

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