Год пандемии. Первые итоги

Согласно финансовым показателям, наиболее тяжелые последствия для бизнеса «1+1» были в апреле 2020 года, когда выручка за оказание медицинских услуг сократилась на 10 % по отношению к апрелю 2019 года и на 15% по отношению к марту 2020 года.

Также, по словам директора клиники «1+1» Татьяны Тищенко, пандемия COVID-19 показала необычный рост обращений за медицинской помощью в летние месяцы.

— Традиционно в летние месяцы мы наблюдаем сокращение пациентов, нуждающихся в медицинских услугах, — отметила Татьяна Тищенко. — В прежние времена меньше всего обращений пациентов было в июле. Однако в июле 2020 года мы зафиксировали 40% рост выручки от оказанных клиникой услуг по отношению к июлю 2019 года и 10% — по сравнению с июнем 2020 г. Такие показатели мы связываем не только с высокой заболеваемостью, но с отложенным из-за пандемии спросом на лечение.

В целом за счет внедрения технологий телемедицины и внедрения программ восстановления здоровья после перенесенных заболеваний клинике удалось завершить финансовый год с ростом в 10% по сравнению с 2019 годом.

«Клиника 1+1» лечит людей с 2001 года. На сегодняшний день 1+1 – одна из крупнейших внебюджетных медицинских организаций Новосибирской области. «Клиника 1+1» — это клинка для всей семьи, где можно получить комплексную профессиональную медицинскую помощь. За 19 лет учреждение помогло более 70 000 пациентам. В штате клиники трудятся более двухсот профессионалов по 40 направлениям медицины для взрослых и детей, более 20 врачей имеют научные степени.

Фото предоставлено пресс-службой компании