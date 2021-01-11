Коммерческая недвижимость в спальных районах Новосибирска стала популярнее

Никита Артемьев, административный директор компании «Отелит»:

— В 2021 году некоторые секторы коммерческой недвижимости будут стагнировать, за исключением складской и торговой недвижимости, которые в 2020 развивались.

На сокращение или развитие рынка недвижимости в прошлом году повлияли несколько факторов.

Государство и его деятельность

Деятельность власти можно разделить на две ветви — это ограничения и поддержка.

Ограничения

Власти ограничили лицензируемые отрасли, такие как алкоголь, табак, микрокредитование. Ограничения действуют на все общественные мероприятия, общепит, туристический бизнес, это формирует спрос на определенные типы торговой недвижимости.

Дальнейшая ограничительная деятельность государства будет зависеть от разработки вакцины. Пока нет ее массового производства, граждан ограничивают, чтобы обезопасить. Пока предпосылок на полное выздоровление нет, поэтому в 2021 санкции для некоторых секторов экономики останутся.

Поддержка

На строительную отрасль повлияли увеличение материнского капитала для граждан и льготная ипотека. Напрямую поддержка повлияла на жилую недвижимость и застройщиков. Низкая ипотечная ставка «взорвала» рынок жилья, а это благоприятно влияет и на коммерцию. Новые жилые комплексы — это инфраструктура, развитие бизнеса и новые торговые площади.

В 2020 году это уже стало заметно, люди активно покупали новые квадратные метры, несмотря на рост цен. Предполагаем, что в 2021 году спрос на жилье сохранится, но деньги у населения закончатся. Поэтому поддержка от государства продолжится, но и санкции тоже.

Государство реагирует точечно, поэтому большинство предпринимателей находится в зоне риска. Трудности будут возникать, бизнес продолжит закрываться и выживут только опытные игроки с профессиональной командой. Это один из главных факторов, влияющих на развитие торговой недвижимости.

Поставщики

Для рынка коммерческой недвижимости поставщиками являются государство, застройщики и компании, поставляющие строительные материалы и услуги.

В сотрудничестве с поставщиками строительных материалов изменений не будет. Сейчас цены меняются еще из-за девальвации рубля в 2014 году, поэтому все останется на прежнем уровне.

Застройщики жилья предоставляют места для торговой недвижимости. Предыдущий год был для них сверхприбыльным. По мнению экспертов, уже в начале зимы они выполнили план и работали над стратегией 2021-го. На новое жилье цены выросли, что повлияло и на стоимость вторичного. Как это повлияет на торговую недвижимость?

Во-первых, увеличение локаций для строительства. Во-вторых, изменение количества инвесторов.

Инвесторы

Рост экономики не наблюдается, как и количества инвесторов, зато выиграют те, кто успеет вложить деньги. В коммерческую недвижимость инвестируют сами игроки рынка, бизнесмены, зарабатывающие в других секторах, а также те, кто смог накопить средства.

Объем инвестиций не будет меняться, так как грамотные инвесторы понимают, что спрос упал преимущественно на крупные ТЦ и общепит. А районные ТЦ, отдельные здания, недвижимость в спальных районах стала более популярна, чем раньше.

Сейчас сложно сказать, что инвестиции в торговую недвижимость сократятся, так как для обывателя бизнесы переходят в онлайн или закрываются, значит, торговая недвижимость никому не нужна — но это не так. Эксперты понимают, что рынок недвижимости инертный, и в кризис это один из способов сохранить деньги. Наоборот, возможно появление новых инвесторов, которые будут поддерживать стоимость торговой недвижимости.

Клиенты торговой недвижимости

Клиентом в этом секторе является ритейл, арендующий или покупающий помещения. Изменилось потребительское поведение и действия ритейла, который подстраивается под покупателей и пытается выжить.

Мы видим тренд на доставку и появление новых игроков рынка. Например, появился «Сбермаркет», не имеющий собственных магазинов и продовольственных баз, но получающий логистические маршруты и информационную базу.

Также гиганты (X5, супермаркет «Магнит» и другие) претендуют на то, чтобы стать важнейшим элементом экономики. Они стабильные арендаторы и постепенно «вычищают» рынок от небольших местных продуктовых ритейлеров. В 2021 году предстоит наблюдать за тем, как крупные сети продолжат захватывать и менять продуктовый рынок.

Еще одна тенденция — онлайн-магазины переходят в офлайн. Появляется все больше пунктов выдачи даже в районных ТЦ, но потребители отличаются от тех, кто идет за покупками в торговый центр. Людей в магазине становится больше, но они могут прийти вовсе без денег и получить то, что им нужно. Поэтому образуется ложный трафик и усложняет работу, остаются только спонтанные покупки.

Спрос на электронную коммерцию вырос, компании вводят приложения, службы доставок. Это удобно и выгодно клиентам.

По нашим оценкам, общепит в перспективе переквалифицируется в пункты выдачи. Будет кухня, прилавок, но столики и зал для гостей исчезнут. Все внимание теперь не на обеспечение зала и качество обслуживания, а на работу доставки, ее скорость и качество продукта. Рестораны с хорошей музыкой, обслуживанием и блюдами от шеф-поваров выживут, но их станет гораздо меньше.

Материал и фото предоставлены пресс-службой компании «Отелит»