Годовалому малышу с диагнозом ДЦП необходимо курсовое лечение

Артем родился раньше срока, с маленьким весом, лежал в реанимации месяц. Врачи обнаружили у него поражение головного мозга тяжелой степени.

— Дома мы выполняли все рекомендации для развития малыша, но в три месяца стали замечать, что Артем мало двигается и не переворачивается. У его брата Вани детский церебральный паралич, и, когда мы повезли Ваню в томский реабилитационный центр, взяли с собой и Артема. Там малыш прошел курс лечебной физкультуры и массаж, невролог назначил ему препараты, физиотерапию, восстановительное лечение. После каждого курса у Артема заметны улучшения: он начал переворачиваться, опираться на руки, учиться ползать, — рассказывает мама Артема Елена Агафонова.

Чтобы ребенок смог сидеть, стоять, ходить, нужны систематические занятия со специалистами, считают врачи.

— У Артема детский церебральный паралич, тетрапарез (двигательные нарушения рук и ног), мальчик не ходит самостоятельно. В связи с неврологическими проблемами Артем нуждается в реабилитационном лечении. Оно будет направлено на развитие координации и удержание равновесия, овладение новыми двигательными и речевыми навыками, — говорит Оксана Жексенова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 275 523 рубля. Семья Артема не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мы вынуждены обратиться за помощью ко всем неравнодушным людям: ресурсы нашей семьи исчерпаны. У нас четверо детей, два ребенка – инвалиды. Пожалуйста, помогите Артему! — просит Елена.

Помочь Артему можно по ссылке.