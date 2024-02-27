Более 140 поликлиник и ФАПов за 5 лет позволил создать нацпроект в Новосибирской области

125 ФАПОв и 17 крупных объектов первичного здравоохранения появились в регионе благодаря реализации инициированного президентом РФ национального проекта «Здравоохранение». Их оснастили более 18 тысячами единиц нового оборудования.

В 2020 году было завершено строительство двух врачебных амбулаторий в рабочем поселке Дорогино Черепановского района и в поселке Октябрьский Мошковского района. В 2021 году была введена новая поликлиника на 500 посещений в сутки в микрорайоне «Стрижи». Она стала первым лечебным учреждением первичного звена, построенным в Новосибирске за долгие годы. В 2022 году сданы 4 новых объекта: поликлиника в селе Криводановка, врачебные амбулатории на станции Мочище и в селе Верх-Тула, поликлиническое отделение в микрорайоне «Новомарусино». В 2023 году введены еще 10 крупных объектов здравоохранения: шесть врачебных амбулаторий – в поселках Кудряшовский, Мичуринский, Садовый, Ложок, Тулинский, в селах Каменка и Новолуговое, три поликлиники – в микрорайоне «Олимпийская слава», в селе Довольное и, с опережением сроков на год, построена и сдана поликлиника в Краснообске.

Продолжается строительство детской поликлиники в Барабинске, поликлиник в Оби и Чулыме, реконструкция поликлиник в Колывани, Красноозерке и Кочках, ввод объектов запланирован на 2024 год. Национальный проект позволил расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Всего по нацпроекту с 2019 года в регионе введено 125 ФАПов, а за период с 2015 года – 177. Во всех населенных пунктах Новосибирской области по национальному проекту ведутся ремонты и переоснащение объектов здравоохранения. За пять лет 105 медицинских организаций выполнили ремонтные работы и закупили более 29 тысяч единиц современного оборудования.