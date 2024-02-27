В Новосибирске массово исчезают воробьи: что говорят орнитологи

Жители Новосибирска заметили сокращение численности воробьев в городе. Если раньше у кормушек с зерном вились стаи серых птичек, то сейчас их там практически не видно.

Новосибирский орнитолог Алексей Яновский считает, что такая тенденция существует, но пока не имеет критических масштабов. Уменьшение численности мелких птиц специалист объясняет тем, что в городе стало меньше частного сектора, в котором обычно живут воробьи.

— Воробьи прячутся под крышами, на чердаках и в щелях частных домов и построек. В городских высотках таких укромных мест, где бы они могли укрыться от опасности и холодов, нет, — поделился с «Царьград Новосибирск» орнитолог.

Яновский отметил, что из-за новых стандартов застройки и представления о современной городской среде, тенденция снижения поголовья отразится не только на воробьях, но и на других мелких птицах, таких, как ласточки или стрижи.

Сокращение воробьиных стаек наблюдается не только в Новосибирске, но и в других регионах России, в том числе, в Москве и Курске.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Ирина Беме, считает, что сокращение популяции, в первую очередь, связано с новыми подходами к озеленению городских территорий.

— Для озеленения газонов, дворов применяются монокультуры, а сами газоны тщательно стригутся до того, как растения дадут семена. В результате исчезает кормовая база как для птенцов, так и для взрослых особей, — заявляет биолог.

Эксперты уверены, что исчезновение в крупных городах воробьев ни к чему хорошему не приведут.

Живой пример тому является Китай. Во время Культурной революции в Поднебесной воробьев обвинили в уничтожении посевов и подвергли отстрелу. Однако с исчезновением мелких птиц начали размножаться насекомые-вредители, что привело к большей гибели урожая.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сократилось число птиц и крупного рогатого скота.