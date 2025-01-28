Годовалому малышу с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

На вторые сутки после рождения у Никиты Тимкина появилась желтуха новорожденных, которая затянулась на два месяца. К восьми месяцам он не делал попыток садиться и ползать. Массаж и бассейн не помогали.

— Невролог никаких патологий не выявила, сказала ждать. В год, когда Никита так и не начал вставать на ножки, мы поехали в новосибирский Центр семейной медицины. Там после осмотра врачи поставили диагноз: ДЦП. Мы начали активно заниматься реабилитацией в центре – оплачивали ее сами и при помощи родственников. Результаты отличные! Никита стал сам сидеть, активно ползать по-пластунски, вставать на четвереньки. Любит рассматривать картинки, слушать сказки, — рассказывает мама Никиты Анастасия Тимкина.

Врачи советуют срочно начать следующий курс лечения.

— У Никиты детский церебральный паралич, мышечный дисбаланс, нарушение развития опорно-двигательного аппарата. С учетом высокого потенциала и в связи с ранней постановкой диагноза мальчик нуждается в срочном проведении реабилитации – в таком случае есть большой шанс на максимальное восстановление движений, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 225 807 рублей. Семья Никиты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я в декрете, работает только муж. Никита очень хочет ходить, и я верю, что все получится. Помогите нам, пожалуйста, с оплатой! — просит Анастасия.

Помочь Никите можно по ссылке.