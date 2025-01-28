Новосибирца оштрафовали за незаконный запуск беспилотника

Суд наложил штраф на жителя Новосибирска за нарушение правил безопасности эксплуатации судов и использования воздушного пространства. Сумма штрафа составила 32 тысячи рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, в ноябре 2024 года сибиряк запустил беспилотник на расстоянии 10 километров от контрольной точки аэродромов Новосибирск Толмачево, Ельцовка и Гвардейский. При этом у него не было соответствующего разрешения от органов обслуживания воздушного движения и местного самоуправления.

По представлению транспортного прокурора владелец беспилотного летательного аппарата был привлечён к административной ответственности.

Напомним, до 2019 года обязательной регистрации подлежали только беспилотники со взлётной массой больше 30 кг — например, тяжёлые армейские или сельскохозяйственные квадрокоптеры. 27 сентября 2019 года правительство выпустило постановление, согласно которому нужно регистрировать БПЛА взлётной массой от 250 граммов — то есть, практически все лёгкие гражданские беспилотники. А в 2022 году этот параметр решили снизить до 150 граммов.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска заплатит штраф за запуск БПЛА. Он запустил квадрокоптер над зданием Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».