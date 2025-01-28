Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения школьника в Искитиме

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на школьника в Искитиме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из домов частного сектора.

27 января в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» появилась информация о том, что мальчик спрятал в снегу перчатки своего сверстника. Тот пожаловался на него родителям. На улицу выбежала мать, которая потребовала вернуть перчатки, ругаясь на мальчика матом. Затем из ограды дома вышел мужчина, который ударил подростка коленом в голову и угрожал убийством.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании, — говорится в сообщении пресс-службы СК.

На данный момент проводится проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин заинтересовался смертью шестимесячного ребенка в клинике Новосибирска. Девочка умерла после операции по корректировке «заячьей губы».