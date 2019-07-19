Годовая инфляция в Новосибирской области в июне 2019 года замедлилась до 4,5%

Годовая инфляция в Сибири в июне 2019 года составила 5,1% после 5,4% в мае. Замедлились темпы прироста цен по всем компонентам инфляции, сильнее всего – по продовольственным товарам. Такая динамика соответствует общероссийской. Сдерживали инфляцию укрепившийся рубль и умеренная динамика потребительской активности, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция замедлилась во всех регионах Сибирского федерального округа, в целом по округу темп снизился с 6,7% в мае до 6% в июне.

— Основной вклад в замедление внесли цены на овощи. Благодаря хорошей погоде раньше поступили в продажу капуста, огурцы и помидоры свежего урожая. В результате капуста, которая ускоренно дорожала в последние месяцы, в июне в СФО стоила на 16% меньше, чем год назад. Дешевле, чем в прошлом году, оставались картофель и свёкла за счет больших запасов урожая 2018 года. Пятый месяц подряд в Сибири замедляется рост цен на сахар, что связано с реализацией на оптовом рынке избыточных запасов на фоне ожиданий хорошего урожая сахарной свёклы, — отмечают эксперты СГУ Банка России.

Отмечается, что годовые темпы прироста цен на мясо в июне замедлились, наиболее существенно – на куриное мясо. Стабилизации цен способствовал рост конкуренции на рынке мяса и мясных продуктов за счет ввода новых мощностей и увеличения предложения. Также производители завершили перенос в цены роста стоимости кормов, коммунальных услуг, моторного топлива.

При этом увеличились годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы и виноград, так как импортеры перераспределили продукцию на другие рынки сбыта.

Продолжился перенос возросших издержек в цены отдельных продуктов питания. Макаронные изделия в июне подорожали на 8% по сравнению с прошлым годом, что немного выше, чем в мае (7,1%), сливочное масло за год подорожало на 6,1% (в мае подорожание было 5,4%).

Что касается годовой инфляции непродовольственных товаров, то она в Сибири снизилась до 3,7% в июне после 3,9% в мае.

— Основной вклад в замедление внесли цены на моторное топливо. В среднем в округе замедлился рост цен на половину непродовольственных товаров по причине сдержанного потребительского спроса, укрепления рубля и благодаря акциям сетевых магазинов. Например, в Республике Алтай в июне даже наблюдалась непродовольственная дефляция, — отмечают специалисты.

Годовые темпы прироста цен на услуги в июне замедлились c 5,8% в мае до 5,7% в июне. Ускорился рост цен на авиаперелеты, авиакомпании переносят возросшие топливные издержки в цены на билеты на фоне высокого спроса. Рост цен на услуги в сфере зарубежного туризма замедлился почти во всех регионах Сибири из-за укрепления рубля и слабого потребительского спроса.

По итогам июня 2019 года минимальная годовая инфляция среди сибирских регионов сохранялась в Республике Алтай (2,4%). Цены сдерживали слабая потребительская активность населения и повышение конкуренции в сетевой торговле. Также ниже среднероссийского уровня инфляция зафиксирована в Республике Тыва (3,6%), Алтайском крае (4,4%) и Новосибирской области (4,5%).

Отмечается, что согласно прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2019 года составит 4,2–4,7%. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.

В Новосибирской области в июне 2019 года годовая инфляция замедлилась до 4,5% после 4,6% в мае.

— Темпы прироста цен на продовольственные товары снизились до 4,7% (5% в мае), на услуги – до 5,2% (5,6%). Инфляция непродовольственных товаров несколько повысилась – до 3,9% после 3,6% в мае. Это стало следствием ускорившегося в июне роста цен на бензин, на подержанные автомобили, на парфюмерно-косметические товары, — подчеркнули в Сибирском ГУ Банка России.

В июне в Новосибирской области замедлились годовые темпы прироста цен на авиабилеты – до 4,4% (17,2% в мае) и услуги в сфере зарубежного туризма – до 7% (9,9% в мае). Среди продовольственных товаров замедлился рост цен на сахар, хлеб, мясо птицы, свинину. В июне дешевле, чем год назад, стоили капуста, огурцы, помидоры, картофель, фруктовые соки, яблоки.

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