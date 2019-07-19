Концессию на теплосети в Черепаново разыграли две компании

Администрация поселка Черепаново подвела итоги торгов по выбору концессионера на объекты коммунальной инфраструктуры, предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения в западной и восточной частях Черепаново. На каждый конкурс было подано всего по одной заявке. В итоге они были признаны несостоявшимися, а договоры решено заключить с заявившимися игроками по стартовой цене.

Право на концессию сетей теплоснабжения в восточной части Черепаново получило ООО «ЮрСиб». По этому тендеру концессионер за два года должен вложить 49,4 млн рублей, концедент — 197,6 млн. Концессию по сетям теплоснабжения в западной части Черепаново выиграло ООО «КС Восток-Запад». В 2019-2020 годах концессионер должен вложить в модернизацию и реконструкцию сетей теплоснабжения 98,8 млн рублей. Концедент за два года вкладывает 395,4 млн рублей. Срок действия концессий — до 2035 года.

Напомним, в июньских поправках в бюджет Новосибирской области в том числе были приняты корректировки по модернизации инфраструктуры ЖКХ — 94 млн рублей. Министр финансов региона Виталий Голубенко отмечал, что средства пойдут на реализацию в Черепаново государственно-частного партнерства с участием средств федерального Фонда реформирования ЖКХ.

В июне на пресс-конференции министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщал, что с 2019 года возобновлена такая форма господдержки, как субсидирование концессионных проектов в коммунальной сфере в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. Регион планирует принять в ней участие с заявкой из Черепаново. По его словам, субсидии будут предоставляться по тому же принципу, что и ранее: 60% от стоимости проекта выделит Фонд модернизации ЖКХ, по 20% — областной бюджет и частные инвесторы. Заявку на ее получение регион должен был подать до конца июня. Особенность кампании 2019 года заключается в том, что в Фонд регион должен принести не только заявку на субсидирование, но и уже заключенное концессионное соглашение. Ранее договор с концессионером заключался после получения одобрения субсидий со стороны Фонда модернизации ЖКХ.

В Новосибирске концессия в сфере ЖКХ реализуется с 2016 года, в том числе в соседнем с Черепаново рабочем поселке Маслянино, который получил федеральную субсидию на модернизацию сетей теплоснабжения. В Маслянино в рамках модернизации проводится перевод старых угольных котельных на газ, введены в эксплуатацию новые газовые модули, идет модернизация теплоподводящих сетей. Вложения инвестора ООО «Фагот» составили 46 млн рублей собственных средств. Срок действия концессии — 25 лет. В мае 2017 года областные власти приняли решение о предоставлении компании «Фагот» господдержки в виде налоговых льгот на 38 млн рублей с 2017 по 2023 годы. В Черепаново концессионное соглашение в сфере теплоснабжения реализует ООО «КиТС».

По данным rusprofile.ru, ООО «ЮрСиб» создано в 2015 году, УК — 10 тысяч рублей. Директор и учредитель компании — София Мацкевич. Основной вид деятельности организации —деятельность в области права.

ООО «КС Восток-Запад» создано в июне 2019 года. УК — 25 тысяч рублей. Гендиректор — Олег Разумейко. Учредители — ООО ИЦ «Насосное оборудование» (80%) и Олег Разумейко (20%). Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Олег Разумейко является учредителем еще 11 компаний, директором еще трех.

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