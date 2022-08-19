Годовая инфляция в Новосибирской области в прошлом месяце замедлилась до 15%

Модернизация местных предприятий, сокращение экспорта и затраты авиакомпаний отразились на инфляции в Новосибирской области, сообщает пресс-служба СГУ.

В июле в регионе замедлился годовой рост цен на продукты питания и непродовольственные товары, но ускорился в сегменте услуг. В результате годовая инфляция в области в прошлом месяце замедлилась до 15,0%. Среди основных факторов – укрепление рубля в предыдущие месяцы, увеличение предложения на отдельных рынках и продолжающееся охлаждение спроса на некоторые товары.

— Стоит подчеркнуть, что в Новосибирской области увеличилось предложение не только овощей. На региональном рынке стало больше свинины и куриного мяса. Здесь повлияла проведенная ранее модернизация областных животноводческих предприятий и птицефабрик. Кроме того, на фоне укрепления рубля в предыдущие месяцы и замедления роста цен на зерно у животноводов уменьшились издержки на корма. В совокупности увеличение предложения и снижение давления издержек замедлили годовой рост цен на свинину и курицу, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

В СГУ отметили, что в сегменте непродовольственных товаров замедлился годовой рост цен на электротовары и бытовую технику, смартфоны. Из-за санкций сократился экспорт металлов и лесоматериалов, что привело к росту предложения и уменьшению цен на внутреннем рынке. Это отразилось в снижении издержек производителей стройматериалов. В результате усилилось снижение потребительских цен на пиломатериалы и металлочерепицу.

В услугах существенный вклад внесла динамика цен на авиабилеты. Одной из причин стал значительный рост затрат у перевозчиков на содержание и обслуживание самолетов.

— Из-за сложностей с поставками подорожали запчасти. Дополнительно на динамику цен на билеты повлиял повышенный спрос на внутренний туризм в условиях прекращения авиасообщения с рядом зарубежных стран, — добавил Артур Музяев.

По прогнозу Банка России, к концу года инфляция составит 12–15%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.