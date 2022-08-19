В России могут быть отключены все смартфоны

Председатель ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская предупредила о возможном отключении всех смартфонов на территории РФ, сообщает телеканал «Звезда». На фоне идущей «кибервойны» страны Запада обладают такой возможностью.

— Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна, —рассказала Касперская.

Эксперт отметила, что в таком случае полного обрушения инфраструкты не последует, так как всегда имеется возможность перейти на альтернативные способы связи — кнопочные телефоны, электронную почту. При этом наиболее эффективный способ избежать подобного сценария — это импортозамещение.

Ранее в СМИ сообщалось, что в России цены на смартфоны поднимутся на 10-15% в сентябре текущего года. В качестве причины эксперты назвали повышенный спрос на гаджеты в этот период.