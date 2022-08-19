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Автопробег против мусорного полигона прошел в Новосибирской области

  • 19/08/2022, 13:02
Автор:
акция протеста
В акции протеста приняли участие около сотни жителей коттеджных поселков и общественников-экологов.

Накануне в Новосибирской области прошел автопробег против строительства мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета. Как рассказал редакции организатор акции протеста, депутат соседнего Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов, участие в пробеге приняли около сотни человек.

Это в будний день, а так участников акции протеста было бы гораздо больше, — говорит собеседник редакции. Сотня человек только из прилегающих сел и коттеджных поселков, а также активисты общественной организации «Поможем реке Издревая»

Колонна автомашин, стартовав от предполагаемого места строительства полигона по Гусинобродскому шоссе и проследовав до центра Новосибирска, завершила движение возле цирка.

Вся эта шумиха по «мусорной» концессии это всего лишь цирк, устраиваемый для нас, поясняет выбор места финиша Титов. Все за нас уже решено. Но мы сопротивляемся.

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Ранее общественники направляли официальные обращения губернатору области Андрею Травникову, вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в прокуратуру Новосибирской области. Пока ни от одного из адресатов ответа не получено.

Следующим шагом, как рассказывает Дмитрий Титов, станет привлечение общественниками юридической помощи.

Будем нанимать юриста, который изучит все документы (По проекту соглашения. Ред.), и в случае нарушений будем подавать в суд на правительство Новосибирской области, сообщает организатор пробега. Будем искать слабые места.

Напомним, что согласно проекту нового концессионного соглашения, «со скрипом» одобренного депутатами Заксобрания на июльской сессии, предполагается строительство в Раздольном полигона мощностью 330 тысяч тонн с объемом инвестиций в 4 млрд рублей и льготным кредитованием по ставке 6% годовых. Строительство второго полигона запланировано в поселке Верх-Тула.

Осенью депутаты регионального парламента и правительство области планируют вернуться к рассмотрению документов «мусорных» концессий.

 

Ранее редакция рассказывала об акции протеста — сходе сельских жителей, выступающих против строительства, и их аргументах.

 

Фото предоставлено Дмитрием Титовым

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора концессия акция протеста


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