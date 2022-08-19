Автопробег против мусорного полигона прошел в Новосибирской области

Накануне в Новосибирской области прошел автопробег против строительства мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета. Как рассказал редакции организатор акции протеста, депутат соседнего Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов, участие в пробеге приняли около сотни человек.

— Это в будний день, а так участников акции протеста было бы гораздо больше, — говорит собеседник редакции. — Сотня человек — только из прилегающих сел и коттеджных поселков, а также активисты общественной организации «Поможем реке Издревая»

Колонна автомашин, стартовав от предполагаемого места строительства полигона по Гусинобродскому шоссе и проследовав до центра Новосибирска, завершила движение возле цирка.

— Вся эта шумиха по «мусорной» концессии — это всего лишь цирк, устраиваемый для нас, — поясняет выбор места финиша Титов. — Все за нас уже решено. Но мы сопротивляемся.

Ранее общественники направляли официальные обращения губернатору области Андрею Травникову, вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в прокуратуру Новосибирской области. Пока ни от одного из адресатов ответа не получено.

Следующим шагом, как рассказывает Дмитрий Титов, станет привлечение общественниками юридической помощи.

— Будем нанимать юриста, который изучит все документы (По проекту соглашения. — Ред.), и в случае нарушений будем подавать в суд на правительство Новосибирской области, — сообщает организатор пробега. — Будем искать слабые места.

Напомним, что согласно проекту нового концессионного соглашения, «со скрипом» одобренного депутатами Заксобрания на июльской сессии, предполагается строительство в Раздольном полигона мощностью 330 тысяч тонн с объемом инвестиций в 4 млрд рублей и льготным кредитованием по ставке 6% годовых. Строительство второго полигона запланировано в поселке Верх-Тула.

Осенью депутаты регионального парламента и правительство области планируют вернуться к рассмотрению документов «мусорных» концессий.

Ранее редакция рассказывала об акции протеста — сходе сельских жителей, выступающих против строительства, и их аргументах.