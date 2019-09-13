Годовая программа ремонта оборудования ТЭЦ выполнена на 80%

В этом году ремонтный фонд генерирующего оборудования составил 2 млрд. 50 млн, превысив стоимость прошлогодней программы на 250 млн рублей. В настоящее время годовая программа выполнена более чем на 80%, завершен капитальный ремонт двенадцати единиц основного оборудования ТЭЦ из тринадцати, запланированных на этот год, сообщил журналистам директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.

Глава новосибирского филиала СГК подчеркнул, что все станции полностью готовы к вхождению в отопительный сезон.

— Ремонт, который был выполнен в прошлом году, обеспечил качественную работу основного и вспомогательного оборудования. На эксплуатационных характеристиках станций это тоже сказалось, в том числе на снижении удельных расходов топлива, что является одним из основных показателей эффективности ТЭЦ, — отметил Андрей Колмаков. — В этом году работу продолжили. На всех ТЭЦ выполнялся масштабный ремонт котло- и турбоагрегатов.

В числе крупных проектов 2019 года — капитальный ремонт энергоблока на ТЭЦ-5 стоимостью более 150 млн руб., расширенный текущий ремонт котлоагрегатов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 на суммы порядка 47 и 46 миллионов рублей соответственно. На ТЭЦ-3 выполнен капитальный ремонт трех агрегатов на общую сумму около 78 млн рублей.

На традиционное направление расходов ремонтной программы — поддержание эффективности природоохранного оборудования, потребовалось около 200 млн рублей. «В этом году в ремонт систем газоочистки станций суммарно вложено 150 млн рублей. На каждой ТЭЦ выполняется комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности и эффективности золоулавливающих установок», — отметил Колмаков. Кроме того, на ТЭЦ-2 и Барабинской ТЭЦ выполнен ремонт дымовых труб общей стоимостью порядка 50 млн рублей.

Формируя планы текущего и капитального ремонта 2020 года, новосибирский филиал СГК ориентируется на объеме не меньшие, чем в текущем году.

Фото: пресс-служба СГК