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В Новосибирске открывается центр фехтования Станислава Позднякова

На его базе будут тренироваться воспитанники ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию».
  • 13/09/2019, 16:46
В Новосибирске открывается центр фехтования Станислава Позднякова

14 сентября в Новосибирске начнет работу новый спортивный объект – центр фехтования знаменитого новосибирского спортсмена-фехтовальщика Станислава Позднякова, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В мэрии подчеркнули, что специализированный центр для фехтования является уникальным объект.

— В России подобный комплекс появился впервые. Он соответствует всем необходимым стандартам для проведения областных, всероссийских и международных соревнований. На базе нового центра будут тренироваться воспитанники ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию, — рассказали в пресс-службе.

Строительство фехтовального центра площадью 5 742 кв. м началось в 2017 году. Объект возведен на средства частного инвестора – президента международной федерации фехтования Алишера Усманова.

По проекту в новом двухэтажном комплексе обустроены два спортивных зала (основной с трибунами на 354 места и учебно-тренировочный с балконом) размером 24 х 42 м каждый, зона оздоровительного центра, медицинский блок, тренажёрный и два тренировочных зала. Все тренерские комнаты и раздевалки оборудованы душевыми комнатами. Кроме того, здесь расположится магазин фехтовальной экипировки и инвентаря и буфет на 36 посадочных мест с подсобными помещениями. Возле центра оборудована парковка, в том числе для маломобильных групп населения.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap

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