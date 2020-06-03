Новосибирцы подали более двух тысяч заявлений на оформление недвижимости в других регионах

С января по май 2020 года специалисты региональной Кадастровой палаты приняли 2 142 заявления от жителей Новосибирской области на оформление недвижимости, расположенной в других регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному (дистанционному) принципу появилась у россиян в 2017 году с вступлением в силу Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

— По экстерриториальному принципу можно обратиться за проведением кадастрового учета, регистрации прав собственности, сделок, ограничений и обременений по месту нахождения объекта недвижимости – на основании электронных документов, созданных по месту подачи бумажных документов. Учетно-регистрационные действия проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов: пять рабочих дней – для кадастрового учета, семь – для регистрации прав, десять – для единой процедуры учета и регистрации, — рассказали в Кадастровой палате.

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