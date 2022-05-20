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Голосовать на общих собраниях собственников можно будет через «Госуслуги»

  • 20/05/2022, 09:55
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Голосовать на общих собраниях собственников можно будет через «Госуслуги»
Депутаты приняли в первом чтении поправки в Жилищный кодекс РФ.

Законопроект призван упростить решение вопросов в сфере ЖКХ. Также поправки  должны привести к более результативному взаимодействию жильцов и управляющей организации, сообщается на сайте Госдумы.

Также документ в случае его окончательного принятия даст гражданам возможность направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в электронной форме и обращаться через интернет в управляющую организацию для организации общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Протоколы общих собраний собственников помещений также будут направляться в орган государственного жилищного надзора в электронном виде.

Ранее Замглавы Минстроя напомнил, что квитанцию на оплату услуг ЖКХ сегодня можно получать не только в бумажном виде, но и в электронном формате. Квитанцию можно увидеть в системе ГИС ЖКХ. В текущем году планируется перенаправление данных на портал госуслуг.

Он подчеркнул, что изменение способа доставки данных происходит с согласия потребителя.

Фото: flickr.com — Щербинский ВестникЪ

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : жкх Госуслуги Госдума


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