Голосовать на общих собраниях собственников можно будет через «Госуслуги»

Законопроект призван упростить решение вопросов в сфере ЖКХ. Также поправки должны привести к более результативному взаимодействию жильцов и управляющей организации, сообщается на сайте Госдумы.

Также документ в случае его окончательного принятия даст гражданам возможность направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в электронной форме и обращаться через интернет в управляющую организацию для организации общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Протоколы общих собраний собственников помещений также будут направляться в орган государственного жилищного надзора в электронном виде.

Ранее Замглавы Минстроя напомнил, что квитанцию на оплату услуг ЖКХ сегодня можно получать не только в бумажном виде, но и в электронном формате. Квитанцию можно увидеть в системе ГИС ЖКХ. В текущем году планируется перенаправление данных на портал госуслуг.

Он подчеркнул, что изменение способа доставки данных происходит с согласия потребителя.