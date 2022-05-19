Жилищные госпрограммы не успевают за рыночными ценами

Исполнение подпрограмм госпрограммы «Стимулирование жилищного строительства Новосибирской области», по информации регионального Минстроя, приближается к 100%. Такие данные следуют из доклада заместителя министра строительства Елены Бондаренко на заседании комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам. В то же время, как выяснилось в ходе обсуждения итогов реализации программы на территории Новосибирской области в 2021 году, за солидными процентными показателями скрываются единицы счастливчиков, подпавших по ее действие. К примеру, подпрограмма «Господдержка при завершении строительства проблемных домов», исполненная на 94,8% охватила 2 дома и 17 граждан, «Обеспечение жильем многодетных и малообеспеченных семей» (87,9%) — 8 семей, «Развитие рынка наемного жилья» (98,9%) — 10 семей. Наиболее скромно выглядит подпрограмма «Господдержка при приобретении жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»: компенсацию в размере 100 тысяч рублей за строительство дома в сельской местности получила только одна семья.

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области Покажите, кто вытянул такой лотерейный билет, — обратился к Елене Бондаренко депутат Дмитрий Козловский. — Второй момент — поддержка с обеспечением жилым помещением многодетных семей. На 1 января была очередь 452 семьи, помощь получили 8. Итого, если подсчитать, всем семьям мы будем помогать 56 лет.

Как пояснила замминистра, в настоящее время на территории региона 1,9 тысячи семей нуждаются в служебном жилье. Кроме того, в жилье нуждаются 452 многодетные семьи.

— То есть, если возьмем по 50 кв. м на каждую из 1,9 тысячи семей, получается, потребность 12 млрд рублей, — подсчитал депутат, директор ООО «Специализированный застройщик «Гранпарк» Никита Галитаров.

При этом, по информации министерства, общий объем ассигнований программы в 2021 году составил 372 млн рублей. Даже значительного увеличение этого объема в текущем году не хватит на названную депутатом категорию нуждающихся.

— Программа 2022 года сформирована в объеме 1,8 млрд рублей, — сообщает Елена Бондаренко. — Более значимые объемы у нас идут по программе строительства служебного жилья, по спецфонду.

В ходе обсуждения было озвучено несколько факторов «разногласий» столь явного расхождения процентных и числовых показателей исполнения программы.

— Ответ на поверхности, — говорит председатель комитета Александр Терепа. — Елена Александровна, как заместитель министра, считает не совсем корректным его озвучить. Но многие наши программы принимаются, к сожалению, не от потребности, а по возможности. Реальные потребности, если их глубже изучать, могут быть еще больше. Вопрос в том, насколько мы сегодня можем обнадеживать некоторое количество наших избирателей.

— Цена квадратного метра на рынке и цена квадратного метра, которая предлагается в министерстве, вообще не соответствуют друг другу, — сообщает зампредседателя комитета, гендиректор ГК КПД «Газстрой» Евгений Покровский. — Цена служебного жилья у нас стоит 50 тысяч руб./кв. м. Рынок предлагает 80—90 тысяч руб./кв. м. Рынок не может снизить цену: идет увеличение стоимости стройматериалов. Министерство опаздывает с регулированием, чтобы этот разрыв хоть как-то подогнать под рынок. Мы не построим жильё ни служебное, ни какое-то ещё по такой копеечной цене. В связи с этим вопросы и будут возникать.

Второй фактор, выявленный в ходе обсуждения, касается соотношения стоимости квадратных метров в региональном правительстве и на строительном рынке в целом.

По информации министерства строительства Новосибирской области, госпрограмма «Стимулирование жилищного строительства Новосибирской области» включает подпрограммы «Градостроительная подготовка и фонд пространственных данных», «Земельные ресурсы и инфраструктура», «Господдержка при завершении строительства проблемных жилых домов», «Господдержка в обеспечение жилым помещением многодетных и малообеспеченных семей», «Строительство служебного жилья», «Господдержка муниципальных образований при строительстве специализированного жилищного фонда», «Господдержка граждан при приобретении жилья», «Стимулирование развития ипотечного кредитования» и «Развитие рынка наемного жилья». Общий объем ассигнований по программе 2015—2024 годов — 11 млрд, в 2021 году — 372 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что «ДОМ.РФ Девелопмент» построит малоэтажный квартал под Новосибирском.