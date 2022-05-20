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Новосибирск опустился на 7 место в российском рейтинге ГЧП

  • 20/05/2022, 10:18
Автор:
новости Новосибирска
Однако все еще лидирует по количеству проектов.

Новосибирск занял 7 место в рейтинге ГЧП, который 3 раз составляет Национальный Центр ГЧП. В городе реализуется 10 проектов на общую сумму 1,3 млрд рублей. Ключевая отрасль — социальное обслуживание. С 1 по 6 места в рейтинге заняли города с меньшим количество проектов — от 4 до 8, однако со значительно большой суммой финансирования — от 9,1 до 89 млрд рублей. Ключевые отрасли в которых реализовываются эти проекты: водоснабжение и водоотведение (4 города), автодорожная инфраструктура и школы.

новости Новосибирска

Какие крупные объекты начнут строить в области в 2022 году?

Напомним, в первом рейтинге за 2020 год Новосибирск был на 2 месте. На тот момент в городе реализовывалось 18 проектов ГЧП и концессий на общую сумму 2,3 млрд рублей. Ключевой отраслью было теплоснабжение. В рейтинге по итогам 3 кварталов 2021 года у Новосибирска было 5 место: 15 проектов на 1,5 млрд рублей, социальное обслуживание.

— Новосибирск входит в число 27 городов-практиков с развитым проектным опытом. Возможно, в этих городов чуть слабее институциональная среда, но тот же Новосибирск до сих пор остается лидером в РФ по количеству реализуемых ГЧП-проектов, — прокомментировал старший управляющий директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко в ходе онлайн-презентации рейтинга. — Может быть, они небольшие, разные по профилю, но это интересная практика, позволяющая Новосибирску оставаться в топ-10 городов России.

При этом Ткаченко подчеркнул, что 3 год подряд рейтинг возглавляют города Ханты-Мансийского округа. По его словам, это заслуга региональных властей, которые системно работают с муниципальными органами власти, а также городским командам, и делают огромную работу по реализации проектов ГЧП.

Анализируя примеры проектов, которые определили место городов в рейтинге, эксперт отметил, что для Новосибирска это федеральные меры поддержки по спортивному комплексу с бассейном — 205,7 млн рублей. На многих участников рейтинга 2022 года сильно повлиял запуск концессии по строительству школ. Напомним, в Новосибирске этот проект должен стартовать в 2022 году. Кроме того, в 2022 году в городе планируется к старту весьма капиталоемкая тепловая концессия.

— По нашим наблюдениям, те города, которые совместно с региональными командами, работают над получением мер господдержки, они быстрее продвигаются в рейтинге, — поясняет Максим Ткаченко. — Вес в рейтинге также придает реализация собственных муниципальных программ поддержки: софинансирование затрат, налоговые льготы и иные меры поддержки. Третий фактор — участие в программе поддержки ГЧП, которую реализует ВЭБ РФ.

Первый заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский добавил, что количество проектов ГЧП и концессий увеличилось на 60%, и этот тренд идет по нарастающей. Эксперты, участвующие в презентации, также подтвердили, что интерес инвесторов к участию в ГЧП-проектах и концессиях в регионах России увеличивается. В связи с этим конкуренция за место в рейтинге ГЧП среди субъектов федерации РФ будет ужесточаться.

Ключевая задача рейтинга ГЧП — оценка эффективности привлечения частных инвестиций в проекты по развитию общественной инфраструктуры и влияния этих проектов на повышение качества жизни людей. В этом году в рейтинге приняли участие 118 крупнейших городов России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Эксперты Национального Центра ГЧП оценили более 270 инфраструктурных проектов с общим объемом инвестиций 460 млрд рублей. В процессе анализа были рассмотрены такие параметры, как наличие механизмов ГЧП в документах стратегического планирования, осведомленность инвесторов о потребностях региона в создании инфраструктуры на принципах ГЧП, наличие в городах условий для межведомственного взаимодействия, наличие квалифицированной команды, возможность у инвесторов воспользоваться мерами поддержки, а также наличие у инвесторов возможности презентации проекта и получения по нему обратной связи. Впервые результаты рейтинга рассмотрены через призму Индекса качества жизни в городах России, формируемого ВЭБ.РФ. Это позволит оценить, как запуск конкретных инфраструктурных проектов влияет на качество жизни населения в этих городах.

Напомним, недавно аудиторы КСП Новосибирска раскритиковали  ряд концессией, которые реализуются в городе. Кроме того, в начале года стало известно, что концессиями, реализуемыми в области заинтересовалась прокуратура.

 

Ранее редакция сообщала, что областным законом ограничен размер инвестиционного фонда,  из которого регион сможет направлять средства на финансирование проектов ГЧП и концессия. На сессии регионального парламента в ноябре прошлого года также отмечалось, что в 2024-2029 годах область должна будет платить по ГЧП и концессиям от 5,1 до 6,2 млрд рублей ежегодно.  

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия инвестиции ГЧП бизнес


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