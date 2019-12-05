Головные уборы для сотрудников: как выбрать?

В зависимости от специфики работы, на рынке представлено множество моделей одежды для защиты головы – шапки, козырьки, ушанки, кепки. Заказывать изделия лучше непосредственно у производителей: так покупатель будет точно уверен в качестве пошива, наличии подходящих размеров для всех сотрудников предприятия. Более того, изготовитель, работающий индивидуально с каждым клиентом, сможет порекомендовать приемлемый фасон, учесть пожелания. Большой ассортимент головных уборов желающие могут посмотреть на страничке интернет-магазина спецодежды https://ivspecodezda.ru/21-golovnye-ubory.

Основные сферы, в которых задействуются защитные головные уборы

Этот вид рабочей экипировки активно используют во многих областях, при чем не только в рабочей среде. Некоторые любители активного отдыха, рыбалки, спорта выбирают головные уборы из категории спецодежды, поскольку она учитывает высокие нагрузки, выполнена из прочного материала, призвана защищать владельца от негативных условий среды.

Кепки, панамы используют представители таких профессий:

продавцы, промоутеры;

грузчики;

работники ЖКХ;

представители охранных структур.

В холодное время актуальны утепленные шапки, балаклавы, шапки-ушанки. Они подойдут для специалистов, работающих длительное время на открытом воздухе:

строителей;

курьеров;

спасателей, электриков, монтажников.

Критерии выбора подходящих головных уборов

Первым делом определите: где работники проводят больше времени – на улице или внутри помещения. Возможно, будет уместно заказать по два комплекта на каждого работника: один головной убор, утепленный, для зимы, второй – летний.

Материал пошива – натуральная или смесовая ткань, прочная и износоустойчивая. Нецелесообразно приобретать изделия слишком светлого цвета, разве что именно такую цветовую гамму предусматривает корпоративная стилистика.

Удобство играет большую роль при выборе. Головной убор должен хорошо держаться, не спадать во время выполнения активной работы, но и не создавать дискомфорт.

Изделия должны выдерживать частые стирки, не менять свои характеристики и внешний вид после длительного использования. Легкое избавление от пятен и быстрая сушка – обязательные условия для летней спецодежды.

Заказывая продукцию у производителя, желающий купить головные уборы решает сразу же несколько проблем: может проследить за качеством исполнения, озвучить пожелания касательно внешних особенностей, выбрать размер, заказать нанесение логотипа или названия компании. Например, производитель ИвСпецОдежда сотрудничает с частными лицами, организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняет пошив оперативно и качественно.