Гонка с препятствиями «Сибирский предел» пройдет на Михайловской набережной в День города

Участников ждет полуторакилометровая трасса с 17-ю испытаниями. Гонка пройдет в командном и личном зачетах (можно подать сразу две заявки).

Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола. Для прохождения каждого препятствия предоставляется две попытки.

На старт выйдут команды, разделенные на две возрастные группы:

юноши и девушки от 14 до 17 лет (команды патриотических клубов);

мужчины и женщины (от 18 лет и старше).

Как стать участником?

Получить допуск врача (обязательно для участников младше 18 лет) или заполнить согласие об ответственности за здоровье.

Оформить страховку.

Пройти электронную регистрацию по ссылке.

Электронная регистрация закроется 25 июня в 00:00.

Торжественное открытие соревнований состоится в 10.45. Первые старты начнутся с 11.00.

Напомним, первый старт сезона прошел 7 мая на стадионе «Чкаловец». Преодолеть 800-метровую трассу с 16-ю испытаниями решились 200 человек.