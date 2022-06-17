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Гонка с препятствиями «Сибирский предел» пройдет на Михайловской набережной в День города

  • 17/06/2022, 10:31
Автор:
новости Новосибирска
Открыта онлайн регистрация.

Участников ждет полуторакилометровая трасса с 17-ю испытаниями. Гонка пройдет в командном и личном зачетах (можно подать сразу две заявки).

Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола. Для прохождения каждого препятствия предоставляется две попытки.

На старт выйдут команды, разделенные на две возрастные группы:

  • юноши и девушки от 14 до 17 лет (команды патриотических клубов);
  • мужчины и женщины (от 18 лет и старше).

Как стать участником?

  • Получить допуск врача (обязательно для участников младше 18 лет) или заполнить согласие об ответственности за здоровье.
  • Оформить страховку.
  • Пройти электронную регистрацию по ссылке.

Электронная регистрация закроется 25 июня в 00:00.

Торжественное открытие соревнований состоится в 10.45. Первые старты начнутся с 11.00.

Напомним, первый старт сезона прошел 7 мая на стадионе «Чкаловец». Преодолеть 800-метровую трассу с 16-ю испытаниями решились 200 человек.

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : спорт


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