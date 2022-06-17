Гонка с препятствиями «Сибирский предел» пройдет на Михайловской набережной в День города

Участников ждет полуторакилометровая трасса с 17-ю испытаниями. Гонка пройдет в командном и личном зачетах (можно подать сразу две заявки).
Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола. Для прохождения каждого препятствия предоставляется две попытки.
На старт выйдут команды, разделенные на две возрастные группы:
Электронная регистрация закроется 25 июня в 00:00.
Торжественное открытие соревнований состоится в 10.45. Первые старты начнутся с 11.00.
Напомним, первый старт сезона прошел 7 мая на стадионе «Чкаловец». Преодолеть 800-метровую трассу с 16-ю испытаниями решились 200 человек.
Фото предоставлено МАУ «Стадион»
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