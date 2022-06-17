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В Новосибирске завершился очередной этап строительства четвертого моста через реку Обь

  • 17/06/2022, 09:42
Автор:
новости Новосибирска
В насыпи тоннельного путепровода продавили трубы.

В Новосибирске завершено микротоннелирование путепровода под путями Транссибирской магистрали, сообщили в ГК «ВИС».

— В железнодорожной насыпи продавлено в общей сложности 4320 погонных метров, сформирован замкнутый контур тоннеля. Благодаря применяемой технологии микротоннелирования строительные работы ни на день не прерывали движение грузовых и пассажирских поездов по самой длинной и одной из самых загруженных железной дороге в мире, — говорится в сообщении.

Следующим этапом работ подрядчик проведет поэтапную выемку грунта, а также струйную цементацию для укрепления грунтов и бетонирование установленных труб для придания им большей жёсткости.

— После проведения этих работ станет возможным обустройство путепровода и его дорожной части. Общая протяжённость тоннеля составит 90 метров, высота – свыше 7 метров, что позволит беспрепятственно проезжать в нём не только легковому, но и грузовому автотранспорту, — добавили в пресс-службе ГК «ВИС».

Сегодня работы продолжаются одновременно на обоих берегах. На левом берегу завершается продавливание труб защитного экрана ещё одного тоннеля в створе ул. Станиславского. Строятся подпорные стенки восьми съездов с транспортной развязки в районе улиц Станционной и Ватутина, выполняется устройство буронабивных свай под опоры эстакады основного хода, монтаж металлоконструкций и бетонирование плит проезжей части. На время проведения работ запущены в эксплуатацию временные объездные дороги в районе площади Энергетиков.

На правом берегу завершено строительство двух съездов с ул. Ипподромской и площади Будагова. 15 июня открыто движение автомобильного транспорта по постоянной схеме. Также завершается бетонирование девятнадцатых захваток стоек пилона на высоте 76 метров.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост строительство ГК ВИС


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