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Горэлектротранспорт потратит на модернизацию трамвайных вагонов более 185 млн рублей

Модернизации подлежат десять вагонов.
  • 28/10/2019, 13:38
Горэлектротранспорт потратит на модернизацию трамвайных вагонов более 185 млн рублей

МУП «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») объявлен аукцион на выполнение работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, для модернизации должен быть использован новый односекционный, трѐхдетный кузов, с переменным уровнем пола в средней части не менее 35% от общего пола салона. В районе средней двери в районе низкого пола установить аппарель откидного типа, для обеспечения удобства посадки-высадки пассажиров с ограниченными способностями к передвижению. В районе средней двери оборудовать площадку для инвалидной коляски.

Договором предусмотрено в вагоне не менее 29 мест для сиденья, общее число сидячих и стоячих пассажиров должно быть не менее 150 человек.

Отмечается, что отопление салона должно осуществляться электрокалориферными блоками, разделенными на независимые группы. Каждая группа должна включаться отдельно, независимо от остальных. Отмечается, что должно быть установлено не менее шести электрокалориферных блоков суммарной мощностью не менее 24 кВт.

Кроме того, договором предусмотрены комплект аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/ GPS, совместимой с системой «АСУ-Навигация», эксплуатируемой на общественном пассажирском транспорте в городе Новосибирске. Подрядчик также должен установить систему видеонаблюдения. Она должна состоять из видеорегистратора и 4 видеокамер купольного типа, устройства хранения данных, монитора. (Одна камера в кабине водителя, направление – из кабины водителя по направлению движения вагона, 3 видеокамеры в салоне).

Общий срок выполнения работ по модернизации всех десяти трамвайных вагонов — 31 декабря 2020 года.

Начальная цена контракта 185,3 млн рублей. Источник финансирования- собственные средства заказчика.

Подведение итогов закупки: 15 ноября 2019 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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