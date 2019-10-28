В Новосибирске начал работу II Сибирский медиафорум

Сегодня в г. Новосибирске на площадке международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» начал работу II Сибирский медиафорум. Около 400 ведущих российских журналистов, медиа-менеджеров, представителей профессионального университетского сообщества, органов власти обсуждают последние тенденции медиасферы, поиск путей решения проблем и направлений развития отрасли, сообщили в Сибирском окружном центре.

— Современные медиа предлагают своим пользователям неограниченный объем информации, причём доставляют эту информацию с беспрецедентной скоростью. Но, на мой взгляд, при изменении способов и форм доставки информации главным остаётся качественная профессиональная журналистика – объективная в отборе и подаче материала, – подчеркнул полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По его мнению, журналист во все времена должен, прежде чем опубликовать информацию, проверить её достоверность, уметь давать всестороннюю оценку фактам и событиям.

Сергей Меняйло уверен, что деятельность органов власти и органов местного самоуправления затрагивает все стороны жизни общества, и взаимодействие с общественностью является одним из важных направлений работы. СМИ, в свою очередь, являются важным источником информации о деятельности власти, но не всегда в полной мере информируют граждан о её деятельности. Причиной этому полпред назвал недостаточно эффективную организацию взаимодействия государственных органов и СМИ.

Фото: с сайта сибмедиафорум.рф