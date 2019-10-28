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Участники А:СТАРТ на финишной прямой

Защиты инновационных проектов пройдут 14 ноября.
  • 28/10/2019, 13:40
Участники А:СТАРТ на финишной прямой

19 команд программы Академпарка по отбору и развитию инновационных проектов А:СТАРТ вышли в финал. Теперь участникам предстоит пройти серию обучающих семинаров и упаковать свой продукт к защите для прохождения в бизнес-инкубатор, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Компетенции по технологическому предпринимательству получили более 70 участников. 24 октября прошел общий для трех секций полуфинальный отбор, на котором эксперты предварительно оценили уровень проработки и готовности проектов к финальной защите.

В финал прошло 19 максимально жизнеспособных продуктов, которые готовы конкурировать и встраиваться в рынок. Среди них такие проекты, как каталитические технологии, которые могут применяться для экологически чистого сжигания топлива, утилизации опасных отходов, очистки воздуха от выбросов и др.; сервис на базе машинного обучения, верифирующий карточки товаров для публикации в онлайн-магазинах SmartPIM.ai; разработка иммуноглобулинов, которые блокируют жизнедеятельность бактерий, вызывающих мастит.

— На А:СТАРТ загрузили голову в хорошем смысле: мы порушили свои представления-«галлюцинации» о рынке, поняли, что в тех секторах, куда мы хотели идти, делать нечего. Зато открыли для себя другие ниши, куда можно двигаться, и модифицировали по ним задачи. Профдеформация заставляет делать все доклады в научном стиле, но здесь другой подход, поэтому я научился перекладывать это в бизнесовое русло. Теперь, рассказывая о наших разработках, я стараюсь делать это в первую очередь как бизнесмен, а не ученый. Пока мне сложно совмещать эти две роли, но акселератор заставляет двигаться в этом направлении. К тому же А:СТАРТ открыл для меня много интересных ищущих людей и полезные знакомства, —  директор компании «Утокс», д.т.н., ведущий научный сотрудник Института катализа СО РАН, автор проекта «Каталитические технологии для решения природоохранных задач» Андрей Загоруйко.

Фото: пресс-служба Академпарка

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