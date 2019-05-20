Новосибирские организации-банкроты перечислили в бюджет более 500 млн рублей

Более 529 млн руб. поступило в Новосибирской области в бюджет за I квартал 2019 года в ходе и по результатам процедур банкротства, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

В частности, в два раза увеличены поступления в бюджет в период после принятия решения о признании должника банкротом и до введения процедуры банкротства (на 01.04.2019 – 158 млн руб.). Поступления по графикам мировых соглашений составили 22,5 млн руб., что в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам руководителя УФНС по Новосибирской области Алексея Легостаева, предложение налоговых органов заключить согласительные процедуры для выхода из финансового кризиса позволяет снизить должникам репутационные риски, сохранить бизнес и рабочие места, а государству получать регулярные поступления в бюджет.

Он подчеркнул, что в 2018 году в ходе и по результатам процедур банкротства в бюджет поступило 2,4 млрд руб. – в 1,4 раза больше поступлений за предыдущий период.

В течение прошлого года в регионе в делах о банкротстве предприятий в арбитражный суд направлено 80 заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на общую сумму 6,5 млрд руб. Судом принято 35 положительных судебных решений на сумму 2,2 млрд руб. (в 2017 году удовлетворено заявлений на сумму 1,1 млрд рублей).

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