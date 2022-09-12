Горизбирком Омска озвучил предварительные результаты голосования

По предварительным данным, большинство голосов в новом составе горсовета Омска (35) получат выдвиженцы «Единой России». Об этом говорится в телеграм-канале мэра Омска Сергея Шелеста, который ссылается на обработку 100% бюллетеней.

КПРФ удалось сохранить за собой только одно место, у партии «Справедливая Россия – За Правду» три человека. Стоит отметить, что на голосовании один мандат достался самовыдвиженцу. Остальные партии не получили ни одного места в новом созыве городского парламента.

Всего на выборах депутатов Омского городского Совета проголосовали около 120 тысяч избирателей, явка составила более 14%. В городе больше всего избирателей проголосовало в Октябрьском округе — 16,5 %, меньше всего — в Кировском — 12,3 %.

По предварительным данным в горсовет Омска прошли:

1 округ — Таймас Абдуалинов (Единая Россия), коммерческий директор ООО «МетМаркет»

2 округ —Анатолий Канунников (Единая Россия), заместитель председателя ООО «Новый город»

3 округ — Светлана Хиневич (Справедливая Россия – За Правду), директор по правовым и корпоративным вопросам АО «Омскэлектро»

4 округ — Андрей Чаплак (Единая Россия), директор ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ»

5 округ — Сергей Грушичев (Единая Россия), директор ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

6 округ — Сергей Дроздов (Единая Россия), председатель ООО «Новый город», предприниматель

7 округ — Сергей Фролов (Единая Россия), директор МП Омска «Электрический транспорт»

8 округ — Валерий Студеникин (Единая Россия), директор ООО «Диалинк-Омск»

9 округ — Светлана Ивченко (КПРФ), помощник депутата омского заксобрания

10 округ — Инна Гомолко (Единая Россия), председатель омской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества «ОПЛОТ»

11 округ — Павел Корольков (Единая Россия ЕР), гендиректор ООО «Медиа-холдинг «Слово»

12 округ — Дмитрий Сахань (Единая Россия), сопредседатель омской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества «ОПЛОТ»

13 округ — Наталья Чебыкина (Единая Россия), доцент ОмГУ

14 округ — Алексей Половников (самовыдвиженец), директор АНО «Центр развития детско-юношеского спорта «Пионер»

15 округ — Алексей Провозин (Единая Россия), директор ООО «Город — Сад»

16 округ — Алексей Сокин (Единая Россия), директор БОУ города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды»

17 округ — Дмитрий Лицкевич (Единая Россия), главный инженер, исполнительный директор ООО «СпецТехСтрой»

18 округ — Юрий Иванищев (Единая Россия), гендиректор ООО «Еврокомпани»

19 округ — Наталья Старовойтова (Единая Россия), директор департамента кадровой и социальной политики АТПП Группа «ОША»

20 округ — Алексей Русавский (Единая Россия), гендиректор ООО «Управляющая компания Жилищник 3»

21 округ — Аркадий Лунев (Единая Россия), директор АО «Электротехнический комплекс»

22 округ — Юрий Арчибасов (Единая Россия), директор ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска»

23 округ — Дмитрий Маркелов (Единая Россия), главврач Клинического онкологического диспансера

24 округ — Максим Астафьев (Единая Россия), директор по коммуникациям редакции газеты «Четверг»

25 округ — Наталья Астапчик (Справедливая Россия – За Правду), замначальника службы по связям с общественностью и СМИ службы цифрового развития АО «Омскоблводопровод»

26 округ — Ирина Ковалева (Единая Россия), председатель КТОС «Центральный-3»

27 округ — Алексей Саяпин (Единая Россия), первый заместитель руководителя МУП города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш»

28 округ — Юлия Плоцкая (Единая Россия), директор Дом детского творчества Октябрьского административного округа

29 округ — Светлана Студеникина (Единая Россия), директор бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж»

30 округ — Антон Ремнев (Единая Россия), главный инженер проекта ПАО «ОНХП»

31 округ — Юрий Козловский (Единая Россия), гендиректор ООО «Омский медиа-холдинг»

32 округ — Анна Степаненко (Справедливая Россия – За Правду), АО «Омскэлектро», советник

33 округ — Максим Концедалов (Единая Россия), гендиректор «Управляющая компания СМК Холдинг»

34 округ — Виталий Путинцев (Единая Россия), вице-спикер омского горсовета

35 округ — Константин Гаврик (Единая Россия), гендиректор ООО «Дружино-Агро»

36 округ — Иван Березин (Единая Россия), директор по технологическому развитию АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»

37 округ — Андрей Бондаренко (Единая Россия), индивидуальный предприниматель

38 округ — Андрей Никитин (Единая Россия), директор ООО ЖКО «Московка»

39 округ — Владимир Корбут (Единая Россия), списер омского горсовета

40 округ — Константин Кочанов (Единая Россия), заместитель гендиректора по грузовой и коммерческой работе АО «Омский речной порт».

Из депутатов горсовета предыдущего созыва, участвующих в выборах, проиграли в том числе периодически фигурирующие в различных инфоповодах коммунисты Иван Ивченко (округ №28), Иван Федин (округ №2), Михаил Федотов (№26), Кирилл Курятников (№18), представитель ЛДПР Алексей Ложкин (выступал на одном округе с Михаилом Федотовым).

Всего в Омской области в минувшие выходные проходило 12 избирательных кампаний. В районах области явка составила около 18,5%. Лидером по явке среди районов области стал Азовский немецкий национальный район — около 40 %.

Ранее редакция сообщала о предварительных итогах избирательных кампаний в Новосибирской области.