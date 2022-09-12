Горизбирком Омска озвучил предварительные результаты голосования

По предварительным данным, большинство голосов в новом составе горсовета Омска (35) получат выдвиженцы «Единой России». Об этом говорится в телеграм-канале мэра Омска Сергея Шелеста, который ссылается на обработку 100% бюллетеней.
КПРФ удалось сохранить за собой только одно место, у партии «Справедливая Россия – За Правду» три человека. Стоит отметить, что на голосовании один мандат достался самовыдвиженцу. Остальные партии не получили ни одного места в новом созыве городского парламента.
Всего на выборах депутатов Омского городского Совета проголосовали около 120 тысяч избирателей, явка составила более 14%. В городе больше всего избирателей проголосовало в Октябрьском округе — 16,5 %, меньше всего — в Кировском — 12,3 %.
По предварительным данным в горсовет Омска прошли:
1 округ — Таймас Абдуалинов (Единая Россия), коммерческий директор ООО «МетМаркет»
2 округ —Анатолий Канунников (Единая Россия), заместитель председателя ООО «Новый город»
3 округ — Светлана Хиневич (Справедливая Россия – За Правду), директор по правовым и корпоративным вопросам АО «Омскэлектро»
4 округ — Андрей Чаплак (Единая Россия), директор ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ»
5 округ — Сергей Грушичев (Единая Россия), директор ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
6 округ — Сергей Дроздов (Единая Россия), председатель ООО «Новый город», предприниматель
7 округ — Сергей Фролов (Единая Россия), директор МП Омска «Электрический транспорт»
8 округ — Валерий Студеникин (Единая Россия), директор ООО «Диалинк-Омск»
9 округ — Светлана Ивченко (КПРФ), помощник депутата омского заксобрания
10 округ — Инна Гомолко (Единая Россия), председатель омской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества «ОПЛОТ»
11 округ — Павел Корольков (Единая Россия ЕР), гендиректор ООО «Медиа-холдинг «Слово»
12 округ — Дмитрий Сахань (Единая Россия), сопредседатель омской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества «ОПЛОТ»
13 округ — Наталья Чебыкина (Единая Россия), доцент ОмГУ
14 округ — Алексей Половников (самовыдвиженец), директор АНО «Центр развития детско-юношеского спорта «Пионер»
15 округ — Алексей Провозин (Единая Россия), директор ООО «Город — Сад»
16 округ — Алексей Сокин (Единая Россия), директор БОУ города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды»
17 округ — Дмитрий Лицкевич (Единая Россия), главный инженер, исполнительный директор ООО «СпецТехСтрой»
18 округ — Юрий Иванищев (Единая Россия), гендиректор ООО «Еврокомпани»
19 округ — Наталья Старовойтова (Единая Россия), директор департамента кадровой и социальной политики АТПП Группа «ОША»
20 округ — Алексей Русавский (Единая Россия), гендиректор ООО «Управляющая компания Жилищник 3»
21 округ — Аркадий Лунев (Единая Россия), директор АО «Электротехнический комплекс»
22 округ — Юрий Арчибасов (Единая Россия), директор ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска»
23 округ — Дмитрий Маркелов (Единая Россия), главврач Клинического онкологического диспансера
24 округ — Максим Астафьев (Единая Россия), директор по коммуникациям редакции газеты «Четверг»
25 округ — Наталья Астапчик (Справедливая Россия – За Правду), замначальника службы по связям с общественностью и СМИ службы цифрового развития АО «Омскоблводопровод»
26 округ — Ирина Ковалева (Единая Россия), председатель КТОС «Центральный-3»
27 округ — Алексей Саяпин (Единая Россия), первый заместитель руководителя МУП города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш»
28 округ — Юлия Плоцкая (Единая Россия), директор Дом детского творчества Октябрьского административного округа
29 округ — Светлана Студеникина (Единая Россия), директор бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж»
30 округ — Антон Ремнев (Единая Россия), главный инженер проекта ПАО «ОНХП»
31 округ — Юрий Козловский (Единая Россия), гендиректор ООО «Омский медиа-холдинг»
32 округ — Анна Степаненко (Справедливая Россия – За Правду), АО «Омскэлектро», советник
33 округ — Максим Концедалов (Единая Россия), гендиректор «Управляющая компания СМК Холдинг»
34 округ — Виталий Путинцев (Единая Россия), вице-спикер омского горсовета
35 округ — Константин Гаврик (Единая Россия), гендиректор ООО «Дружино-Агро»
36 округ — Иван Березин (Единая Россия), директор по технологическому развитию АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
37 округ — Андрей Бондаренко (Единая Россия), индивидуальный предприниматель
38 округ — Андрей Никитин (Единая Россия), директор ООО ЖКО «Московка»
39 округ — Владимир Корбут (Единая Россия), списер омского горсовета
40 округ — Константин Кочанов (Единая Россия), заместитель гендиректора по грузовой и коммерческой работе АО «Омский речной порт».
Из депутатов горсовета предыдущего созыва, участвующих в выборах, проиграли в том числе периодически фигурирующие в различных инфоповодах коммунисты Иван Ивченко (округ №28), Иван Федин (округ №2), Михаил Федотов (№26), Кирилл Курятников (№18), представитель ЛДПР Алексей Ложкин (выступал на одном округе с Михаилом Федотовым).
Всего в Омской области в минувшие выходные проходило 12 избирательных кампаний. В районах области явка составила около 18,5%. Лидером по явке среди районов области стал Азовский немецкий национальный район — около 40 %.
Ранее редакция сообщала о предварительных итогах избирательных кампаний в Новосибирской области.
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