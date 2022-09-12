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Партия власти получила большинство мандатов

  • 12/09/2022, 10:30
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Выборы в Новосибирске
В Карасуке в горсовете вообще не будет оппозиции.

— 9-11 сентября в Новосибирске проходили довыборы депутатов Заксобрания по 4 и 10 одномандатным округам. Явка на 4 округе составила 39,97 % —  проголосовало 17540 избирателей, на 10 округе — 26,27%, проголосовало 12559, — сообщила на оперативном совещании в правительстве глава областной избирательной комиссии Ольга Благо.

По предварительным данным, на 4 округе наибольше количество голосов набрала «Единая Россия», ее кандидат — Виталий Новоселов. За него проголосовало 8727 или 49,75% пришедших на довыборы. Всего в выборах участвовали 8 кандидатов.

На круге №10 голосование проводилось по 6 кандидатам. Наибольшее количество — 6353 голоса или 50,59% — набрал также представитель «Единой России» Андрей Биль.

Кроме того, 11 сентября состоялись выборы депутатов Карасукского совета и 12 избирательных кампаний — допвыборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По их результатам замещено 39 депутатских мандатов.

На выборах в Карасуке явка составила 21,94%, 35 мандатов получили кандидаты от «Единая Россия», в том числе все 18 в Карасуке, 1 — партия пенсионеров, 3 — самовыдвиженцы.

Члены Общественной палаты Новосибирской области, представители политических партий также в ежедневном режиме публиковали информацию о ходе и итогах наблюдения в социальных сетях. Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева заявила, что это позволило провести выборы открыто, понятно для избирателей и легитимно.

— Фиксировались незначительные замечания, связанные с надомным голосованием. Это связано с объективными причинами. В районах проживает много людей старшего поколения, они воспользовались своим законным избирательным правом, — рассказала Галина Гриднева. — Наши наблюдатели отрабатывают все спорные моменты, защищая избирательные права каждого гражданина. Мы проверяем всю информацию, оперативно связываемся с избирательной комиссией Новосибирской области, органами внутренних дел. Такой контроль и совместная работа нужны для обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Представители политических партий Новосибирской области, принимавшие участие в наблюдении за выборами, отметили, что выборы прошли честно, сообщила пресс-служба правительства области.

Фото из группы облизбиркома ВКонтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Выборы в Новосибирске выборы


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