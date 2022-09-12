Владимир Мазур победил на выборах губернатора с «кузбасским» результатом

Облизбирком Томской области опубликовал предварительные данные голосования на выборах губернатора региона. Победителем стал Владимир Мазур («Единая Россия») — за него отдали голоса с 84% избирателей. Остальные кандидаты набрали существенно меньше: Виктор Гринев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 2%, Андрей Петров («КПРФ») — 5%, Галина Немцева («Справедливая Россия — За правду») — 6%.

— Прошедшие выборы стали борьбой кандидатов не столько друг с другом, сколько с проблемами. Мы боролись с такими серьёзными соперниками, как равнодушие, апатия и уныние. Стремились вернуть доверие людей к власти и веру в себя. Поддержка 84,94% избирателей для меня бесценна. Благодарю каждого, кто отдал свой голос за меня, — заявил Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

Владимир Мазур был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области в соответствии с указом президента Российской Федерации от 10 мая 2022 года № 281. До этого в 2004-2007 годах Мазур был заместителем мэра Томска по информационной политике, председателем комитета по связям с общественностью и информационной политике администрации Томска. В тот период городскую администрацию возглавлял Александр Макаров. Его задержали в декабре 2006 года и обвинили в совершении нескольких преступлений.

В 2008-2011 годах Владимир Мазур работал в ОАО «Запсибгазпром». А в 2011-м его назначили заместителем губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования.

С 2012 года Владимир Мазур был главой администрации города Тобольска, а с 2019 года работал в Калужской области: заместителем губернатора, первым заместителем губернатора. В 2020 году он стал заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике. Курировал вопросы местного самоуправления.

До назначения Владимира Мазура губернатором Томской области был Сергей Жвачкин. 10 мая 2022 года он объявил о своей отставке по двум причинам: возраст, а также тот факт, что он находился в должности главы региона два срока — с 2012 года.

Напомним, в то время, когда Кемеровскую область возглавлял Аман Тулеев, выборы губернатора проходили с результатом более 90%.

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