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«СКИФу» дали землю

В наукограде Кольцово началась подготовка инфраструктуры для реализации проекта источника синхротронного излучения.
  • 01/02/2019, 18:33
Автор: Евгения Серёгина
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В 2019 году в регион поступит около 1 млрд рублей на проектные работы по источнику синхротронного излучения.

—  В настоящий момент уже решены все земельные вопросы по участку для строительства источника синхротронного излучения («СКИФа»), в том числе на федеральном уровне. Идет работа по подготовке технических условий строительства, — рассказал мэр наукограда Николай Красников на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, только на проектные работы по объекту в 2019 году из федерального бюджета будет выделено около 1 млрд рублей. Ранее губернатор области сообщал, что в 2019 году на «СКИФ» из федерального бюджета поступит около 500 млн рублей — на подготовку проектно-сметной документации. В целом на реализацию проекта будут направлены 37 миллиардов.

 На региональном и федеральном уровнях также решается вопрос о создании новой дорожной инфраструктуры.

— Уже заговорили о четырехполосной трассе Академгородок–Кольцово, что нам раньше и не снилось. Нужно делать объезды и напрямую соединять Ленинск-Кузнецкую трассу и производственную площадку «СКИФа», ГНЦ ВБ «Вектор». Внутри самого муниципалитета также началась подготовка к приему научных работников. Запланированы масштабные работы по созданию необходимой инфраструктуры, — перечислил Красников.

Проекту «Академгородок 2.0» могут помочь с жильем

В частности, он отметил, что администрация Кольцово совместно с Сибирским отделением РАН и правительством области готовит проект создания фонда, средства которого будут использоваться для приобретения жилья молодым ученым в наукограде. Предполагается, что фонд будет формироваться с участием федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также средств застройщика.

— Мы бы хотели, чтобы приобретение жилья началось уже с 2019 года, — пояснил Николай Красников. — Жилой фонд нужен наукограду для привлечения и удержания молодых ученых, а также поддержки инновационной экономики и научно-производственного комплекса.

СКИФу уже прописали две очереди станций

Предложение о создании в Новосибирске нового мультидисциплинарного центра синхротронного излучения («СКИФ») прозвучало в феврале 2018 года во время визита в город президента РФ Владимира Путина. Тогда отмечалось, что сама установка оценивается в 20 млрд рублей, еще около 20 млрд необходимо на создание 40 станций. Директор Института катализа СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров уточнял, что стоимость одной станции может составить от $1 до $1,5 млрд, а также предложил строить их очередями. По его словам, Институт катализа может сделать от 2 до 4 станций. Проект «СКИФ» вошел в программу «Академгородок 2.0».

Фото Юлия Данилова

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