Городской центр социальной помощи «Заря» готовят к работе в качестве обсерватора

МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» готовится к работе в качестве обсерватора, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что в 2020 году за счёт средств, выделенных из городского бюджета, в учреждении проведён ремонт восьми жилых блоков: заменена электропроводка, сантехника, радиаторы, оконные и дверные блоки, уложен новый пол, а также кафель в душевых и санузлах. Во всех помещениях установлены натяжные потолки с устройством освещения. Кроме того, сделан косметический ремонт в коридоре, установлен новый навес над крыльцом для маломобильных групп, приобретены въездные ворота для данной категории граждан, закуплена мебель, мягкий инвентарь и медицинское оборудование.

МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» начало свою работу в ноябре 1999 года. Здесь оказывают помощь несовершеннолетним в возрасте от 5,5 до 14 лет, нуждающимся в социальном обслуживании, а также семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида или ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 1,5 до 17 лет.

За последние пять лет в стенах Центра социальной помощи «Заря» получили услуги 8393 человека (5 364 семьи), из которых 6496 – дети. Всего за это время сотрудниками оказано около 4 млн социальных услуг. В среднем в год учреждение принимает 2240 человек.

Являясь социальным учреждением стратегического назначения, Центр социальной помощи «Заря» неоднократно перепрофилировал свою деятельность. Так, в 2014 году на 90 дней он стало пунктом размещения для лиц, временно покинувших территорию Украины, а в нынешнем 2020 году на 120 дней – обсерватором для размещения лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий.

Фото: из группы Центра ВКонтакте